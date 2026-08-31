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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Іменинниця дня: королева Ранія з онуками на руках поділилася новим фото

Королівський Хашимітський двір поділився новим фото королеви Ранії на честь її 56-го дня народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Ранія з онуками

Королева Ранія з онуками / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія зображена на знімку у білій футболці та синіх широких джинсах. На руках вона тримає своїх двох новонароджених онучок – принцес Талію та Ранію – молодших дітей її дочки принцеси Іман.

Тим часом її каштанове волосся було розпущене, вона доповнила образ легким макіяжем і одягла спортивний фітнес-годинник.

Королева Ранія з онуками / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія з онуками / © Instagram королеви Ранії

«Проводжу свій день народження найкращим чином, який тільки можна собі уявити. Люблю вас, мої улюблені дівчатка», — написала королева у підписі під знімком. На фото також зображені її старші онуки — принцеси Іман та Аміна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше про дружину короля Йорданії Абдалли II, хто вона така і що про неї відомо.

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