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Іменинниця дня: королева Ранія з онуками на руках поділилася новим фото
Королівський Хашимітський двір поділився новим фото королеви Ранії на честь її 56-го дня народження.
Королева Ранія зображена на знімку у білій футболці та синіх широких джинсах. На руках вона тримає своїх двох новонароджених онучок – принцес Талію та Ранію – молодших дітей її дочки принцеси Іман.
Тим часом її каштанове волосся було розпущене, вона доповнила образ легким макіяжем і одягла спортивний фітнес-годинник.
«Проводжу свій день народження найкращим чином, який тільки можна собі уявити. Люблю вас, мої улюблені дівчатка», — написала королева у підписі під знімком. На фото також зображені її старші онуки — принцеси Іман та Аміна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше про дружину короля Йорданії Абдалли II, хто вона така і що про неї відомо.