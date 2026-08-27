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Король Абдалла II поділився новим фото зі своїми онуками - принцесами Талією та Ранією
Король Йорданії поділився ще одним знімком зі своїми новонародженими онуками - Талією та Ранією.
Старша дочка короля та королеви Йорданії – принцеса Іман та її чоловік Джаміль Терміотіс – 14 серпня – стали батьками вдруге. У них народилися дівчата-близнята — і тепер у сім'ї троє дітей, вони також виховують старшу дочку принцесу Аміну.
Їхній дідусь - король Абдалла II - поділився знімком на своїй сторінці в Instagram з підписом:
«Нехай вони пройдуть через життя, оточені вірою та благословенні», — написано у підписі під знімками.
Нагадаємо, раніше королева Ранія ділилася цілою добіркою фотографій із онуками. Тепер монарх та його дружина стали дідусем та бабусею чотирьох онуків – трьох дочок принцеси Аміни та дочки кронпринца Хусейна та принцеси Раджви.