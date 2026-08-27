Король Абдалла II поділився новим фото зі своїми онуками - принцесами Талією та Ранією

Король Абдалла II та королева Ранія

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Старша дочка короля та королеви Йорданії – принцеса Іман та її чоловік Джаміль Терміотіс – 14 серпня – стали батьками вдруге. У них народилися дівчата-близнята — і тепер у сім'ї троє дітей, вони також виховують старшу дочку принцесу Аміну.

Їхній дідусь - король Абдалла II - поділився знімком на своїй сторінці в Instagram з підписом:

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Король Абдалла II та королева Ранія

«Нехай вони пройдуть через життя, оточені вірою та благословенні», — написано у підписі під знімками.

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Нагадаємо, раніше королева Ранія ділилася цілою добіркою фотографій із онуками. Тепер монарх та його дружина стали дідусем та бабусею чотирьох онуків – трьох дочок принцеси Аміни та дочки кронпринца Хусейна та принцеси Раджви.

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