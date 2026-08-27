В Україні зірвали великий джекпот лотереї – 3 747 000 грн: призер виграв, купивши білет за 30 грн

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За Законом № 5204-VI учасником державної лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років; прийняття ставок від осіб молодше 18 років заборонене.

Під час недільного розіграшу державної числової тиражної лотереї Лото Максима (надалі Лото Максима) було виграно джекпот у розмірі 3 747 000 грн. Про це повідомляє ПІДПРИЄМСТВо З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «Українська Національна Лотерея ” (УНЛ).

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Деталі виграшу

У неділю, 16 серпня, один із гравців придбав онлайн-білет Лото Максима вартістю 30 грн. Покупка була оформлена на офіційному сайті УНЛ о 15:05. Учасник самостійно обрав комбінацію: 03, 07, 18, 21, 33.

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Того ж вечора відбувся тираж №4327, під час якого з лототрона випали саме ці п’ять чисел. Повний збіг приніс гравцеві головний приз лотереї — 3 747 000 грн.

Переможець уже відвідав центральний офіс УНЛ для оформлення виграшу.

Правила гри в Лото Максима та як зростав джекпот

У Лото Максима учаснику необхідно обрати 5 чисел із 45 можливих. Якщо всі п’ять чисел збігаються з виграшною комбінацією тиражу, учасник виграє джекпот. Збіги 2, 3 або 4 чисел також приносять грошові призи.

Попередній джекпот лотереї у розмірі 1 923 150 грн було виграно 17 жовтня 2025 року. Після цього джекпот зростав із кожним наступним тиражем протягом майже десяти місяців, доки 16 серпня 2026 року не досяг 3 747 000 грн.

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Після виграшу джекпот Лото Максима знову стартує з базової суми 1 000 000 грн та надалі зростає з кожним тиражем відповідно до умов лотереї.

Зазначимо, що найбільший джекпот країни – Супер Лото (державна грошова числова тиражна лотерея Супер Лото) — все ще чекає на свого власника та вже перетнув позначку у 34 000 000 грн.

Посилання: Лото Максима | Українська Національна Лотерея | повідомляє

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