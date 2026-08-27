Як заморозити яйця на цілий рік: важливе правило, про яке багато хто не знає

Як правильно заморожувати яйця / © Associated Press

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Яйця можна зберігати в морозильній камері до року, однак просто покласти туди упаковку не вийде. Щоб після розморожування продукт залишався придатним для приготування страв, для цілих яєць, білків і жовтків потрібно використовувати різні способи.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

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Як заморозити яєчні білки

Білки переносять заморожування досить добре. Найзручніше відокремити їх від жовтків і розлити по одному у комірки форми для льоду. Після повного замерзання кубики можна перекласти до герметичного контейнера або пакета та зазначити на ньому дату.

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Такий спосіб дає змогу розморожувати саме ту кількість білків, яка потрібна для конкретного рецепта. У морозильній камері вони можуть зберігатися до року.

Чому жовтки не можна просто покласти до морозилки

Із жовтками ситуація складніша. Під час заморожування без попередньої підготовки вони можуть загуснути та перетворитися на щільну желеподібну масу. Повернути початкову консистенцію після цього вже не вдасться.

Щоб уникнути цього, до жовтків потрібно додати сіль або цукор залежно від того, для яких страв їх планують використовувати. На чотири жовтки для солоних страв достатньо 1/8 чайної ложки солі, а для солодких — 1,5 чайної ложки цукру.

Після цього суміш слід перекласти до герметичного контейнера. На ньому варто зазначити не лише дату, а й те, що саме було додано — сіль чи цукор. Жовтки також можна зберігати замороженими до року.

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Як заморозити цілі яйця

Якщо надалі яйця планують використовувати цілими, білки та жовтки розділяти необов’язково. Їх потрібно розбити, перемішати приблизно так само, як перед приготуванням омлету, а потім перелити до герметичного контейнера.

У такому вигляді яйця можуть залишатися в морозильній камері до року.

Водночас заморожувати сирі яйця просто у шкаралупі не можна. Рідина під час замерзання розширюється, через що шкаралупа може тріснути.

Не рекомендують заморожувати й варені круто яйця: після розморожування білок стає водянистим і гумовим. Надлишок таких яєць краще залишити в холодильнику та використати протягом тижня.

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Як правильно розморожувати яйця

Незалежно від того, були заморожені білки, жовтки чи суміш цілих яєць, найкраще залишити їх на ніч у холодильнику. Розморожувати продукт за кімнатної температури або в теплій воді не варто через ризик розмноження шкідливих бактерій.

Якщо часу мало, герметично закриту ємність можна покласти до холодної води та змінювати її приблизно кожні 30 хвилин, доки продукт не розморозиться.

Після заморожування консистенція яєць може дещо змінитися. Тому їх краще використовувати у стравах, де вони повністю проходять термічну обробку та змішуються з іншими продуктами. Це можуть бути омлети, фрітати, яєчня, запіканки, смажений рис, торти, мафіни або печиво. Для страв, у яких особливо важлива ніжна текстура самого яйця, краще використовувати свіжий продукт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про найшвидший і найефективніший спосіб перевірити свіжість курячого яйця.

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