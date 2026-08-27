Для чого всі європейські садівники на осінь обгортають плодові дерева картоном: корисний трюк

Як захистити плодові дерева від холоду та гризунів

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Восени сад потребує особливої уваги, адже попереду холодний період, різкі перепади температури та активність гризунів. Досвідчені садівники використовують для захисту плодових дерев не лише спеціальні матеріали, а й звичайний картон. Цей простий і недорогий спосіб може стати корисним для молодих яблунь, груш, слив та інших дерев.

Навіщо обмотувати дерева картоном восени

Головна перевага картону — додатковий захисний шар навколо стовбура. Він частково ізолює кору від різких температурних коливань і водночас створює фізичний бар’єр для гризунів. Миші та зайці взимку можуть пошкоджувати молоду кору, особливо коли в саду мало доступного корму.

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Картон також може захищати стовбур від сонячного нагрівання в періоди, коли вдень температура підвищується, а вночі різко падає. Такі перепади небезпечні для кори, оскільки можуть спричиняти появу тріщин.

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Особливо актуальний цей метод для молодих дерев із тонкою корою. Водночас картон не варто вважати універсальним зимовим укриттям: його завдання — саме додатковий захист стовбура.

Як правильно обмотати стовбур

Для цього краще використовувати чистий сухий гофрований картон без фарби, плівкового покриття, скотчу та інших сторонніх матеріалів. Перед обмотуванням стовбур бажано очистити від залишків рослин і переконатися, що кора суха та не має ознак пошкодження.

Картон обгортають навколо стовбура в кілька шарів, але не надто щільно. Між корою та матеріалом не повинно накопичуватися багато вологи. Нижню частину захисту можна трохи заглибити в ґрунт або зафіксувати, щоб картон не зірвав вітер.

Важливо регулярно перевіряти укриття після дощів і снігопадів. Якщо картон розмок або почав пліснявіти, його потрібно замінити.

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Такий простий осінній лайфгак не потребує великих витрат, але може допомогти захистити молоді плодові дерева від зимових несприятливих умов. Головне — правильно вибрати матеріал і не залишати його на стовбурі довше, ніж потрібно.

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