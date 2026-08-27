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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні з квіткою на декольте: гарна Кеті Перрі відвідала VIP-показ свого концертного фільму
Співачка презентувала фільм про свій концертний тур і продемонструвала яскравий жіночний образ.
Кеті Перрі з’явилася на сцені під час VIP-показу фільму «Кеті Перрі: Турне життя — Пряма трансляція з Парижа», який відбувся у кінотеатрі AMC The Grove 14 у Лос-Анджелесі.
Для заходу співачка обрала ефектну червону сукню максі з відкритими плечима. Вбрання мало драпування по всій довжині, яке красиво підкреслило фігуру артистки.
Головною деталлю образу стала велика 3D-троянда з тканини на декольте. Від неї відходив галтер на шию.
Сукню Кеті поєднала з бордовими лакованими босоніжками на шпильках. Перрі зробила укладання з локонами, макіяж з чорними стрілками і рожевою помадою, а також червоні манікюр і педикюр.
Нагадаємо, Кеті Перрі повторно одягла яскраве вбрання, який вперше носила 13 років тому.