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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

У чорній сукні з глибоким декольте і перловими бретельками: Ніколь Кідман зачарувала образом на фотоколі

59-річна акторка продемонструвала новий елегантний аутфіт під час промокампанії фільму «Практична магія 2».

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман відвідала фотокол фільму «Практична магія 2», який відбувся у бальній залі лондонського готелю Claridge’s.

Для заходу акторка обрала чорну сукню до колін лаконічного приталеного крою. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте і злегка розкльошену спідницю. Особливою деталлю образу стали довгі нитки перлів, прикріплені до бретельок сукні.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Сукню Кідман поєднала з чорно-білими слінгбеками на високих підборах. Волосся зірка уклала хвилями і перекинула на один бік. У макіяжі вона підкреслила блакитні очі чорною підводкою і тушшю та нанесла на вилиці рожеві рум’яна.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Аутфіт Ніколь мав елегантний і трішки містичний вигляд, що відповідало атмосфері фільму.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

На фотоколі Кідман позувала разом із Сандрою Буллок, Джої Кінг і Мейсі Вільямс. У продовженні культової стрічки 1998 року Кідман і Буллок знову зіграли сестер-відьом Джилліан та Саллі Овенс.

Мейсі Вільямс, Сандра Буллок, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

Мейсі Вільямс, Сандра Буллок, Ніколь Кідман і Джої Кінг / © Associated Press

Про фільм:

Режисеркою продовження культового фільму «Практична магія» стала Сюзанна Бір. У стрічці, крім Ніколь Кідман і Сандри Буллок, також знялися Джої Кінг, Мейзі Вільямс, Лі Пейс, Шоло Марідуенья, Соллі Мак-Леод, Даян Віст і Стокард Ченнінґ.

За сюжетом, сестри Овенс знову опиняються у світі, сповненому витівок у місячному сяйві та могутньої родової магії. Цього разу їм доведеться протистояти темному прокляттю, яке загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. На глядачів чекає історія про магію, хаос і силу сімейних зв’язків.

В українських кінотеатрах фільм «Практична магія 2» з’явиться 11 вересня.

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