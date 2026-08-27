Жителька Рівного відсвяткувала 100-річний ювілей і розкрила таємницю довголіття (фото)

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

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Жителька Рівного Катерина Громаченко відсвяткувала столітній ювілей та поділилася життєвою мудрістю. На сьогодні іменинниця радіє великій родині, яка налічує сина, онуків та правнуків.

Про це повідомила Рівненська міська рада.

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За словами ювілярки, головним секретом її довголіття є любов до рідних та близьких.

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«Катерина Іванівна переконана: любити тих, хто поруч — запорука довгого життя. Про що і наголошує повсякчас своїм рідним», — вказано у заяві міськради.

Катерина Іванівна народилася 25 серпня 1926 року в Одеській. Вона здобула фах ентомолога та працювала у санітарно-епідеміологічній службі.

Певний час жінка разом із чоловіком і сином мешкала в Німеччині, а 1973 року родина переїхала до Рівного. Там Катерина Іванівна продовжила працювати у міській санепідеміологічній станції аж до виходу на пенсію.

Нині найбільшу радість для ювілярки становить її родина — син, двоє онуків і четверо правнуків. До слова, різниця у віці між Катериною Іванівною та її наймолодшою правнучкою — 99 років.

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100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

Нагадаємо, жителька Хмельницької області Зоя Іщук відсвяткувала 100-річний ювілей. Колишня вчителька української мови та історії зберегла бадьорість і відчуття, ніби їй немає й п’ятдесяти. Жінка цікавиться життям, користується планшетом, ліпить вареники та подорожує. Головними секретами свого довголіття українка вважає відсутність ворогів, уміння відпускати негатив, постійний рух, любов до близьких і життя за власними бажаннями.

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