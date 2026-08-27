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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жителька Рівного відсвяткувала 100-річний ювілей і розкрила таємницю довголіття (фото)

Зараз найбільша радість 100-річної жінки — її велика родина з правнучкою, з якою у них різниця у 99 років.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

Жителька Рівного Катерина Громаченко відсвяткувала столітній ювілей та поділилася життєвою мудрістю. На сьогодні іменинниця радіє великій родині, яка налічує сина, онуків та правнуків.

Про це повідомила Рівненська міська рада.

За словами ювілярки, головним секретом її довголіття є любов до рідних та близьких.

«Катерина Іванівна переконана: любити тих, хто поруч — запорука довгого життя. Про що і наголошує повсякчас своїм рідним», — вказано у заяві міськради.

Катерина Іванівна народилася 25 серпня 1926 року в Одеській. Вона здобула фах ентомолога та працювала у санітарно-епідеміологічній службі.

Певний час жінка разом із чоловіком і сином мешкала в Німеччині, а 1973 року родина переїхала до Рівного. Там Катерина Іванівна продовжила працювати у міській санепідеміологічній станції аж до виходу на пенсію.

Нині найбільшу радість для ювілярки становить її родина — син, двоє онуків і четверо правнуків. До слова, різниця у віці між Катериною Іванівною та її наймолодшою правнучкою — 99 років.

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

100-літня жителька Рівного Катерина Громаченко / © Рівненська міська рада

Нагадаємо, жителька Хмельницької області Зоя Іщук відсвяткувала 100-річний ювілей. Колишня вчителька української мови та історії зберегла бадьорість і відчуття, ніби їй немає й п’ятдесяти. Жінка цікавиться життям, користується планшетом, ліпить вареники та подорожує. Головними секретами свого довголіття українка вважає відсутність ворогів, уміння відпускати негатив, постійний рух, любов до близьких і життя за власними бажаннями.

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