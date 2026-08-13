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ТСН у соціальних мережах

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Цікaвинки
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Понад 100 років життя, з яких 80 — у шлюбі: подружжя поділилося секретами довголіття

101-річний ветеран війни та його 100-річна дружина вражають бадьорістю духу після 80 років спільного життя.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Джон і Джеррі Керролли

Джон і Джеррі Керролли / © Today

Пара зі США, Джон Керролл та його дружина Джеррі, яка перебуває у шлюбі вже 80 років і відсвяткувала сторічні ювілеї, поділилася простими звичками для довголіття. Подружжя самостійно живе вдома, щоп’ятниці снідає у McDonald’s та радить багато працювати, правильно харчуватися й цінувати стосунки.

Про це пише Today.

Якщо настає п’ятниця, 101-річний Джон та його 100-річна дружина Джеррі традиційно вирушають на сніданок до McDonald’s. Для подружжя, яке вже переступило столітній рубіж, це стало щотижневою традицією. Вони зустрічаються з друзями, замовляють McMuffin із ковбасою та яйцем і каву, а потім неквапливо проводять час за ранковою трапезою.

Джон і Джеррі перебувають у шлюбі вже 80 років. Вони самостійно живуть у власному будинку в Мерфрісборо, штат Теннессі, та кілька разів на тиждень відвідують ресторани.

Раніше Керроли роками щодня снідали в McDonald’s, однак тепер уже не сідають за кермо. Тож щоп’ятниці їх підвозить син. Цього ж дня Джеррі ходить до перукарні, розташованої неподалік.

Джон, який є ветераном Другої світової війни, уже планує поїздку на вересень — приблизно за три місяці до свого 102-го дня народження. Він збирається до Луїзіани, щоб відвідати Національний музей Другої світової війни в Новому Орлеані.

101-річний чоловік користується найновішою моделлю iPhone та розмовляє низьким, глибоким голосом. Коли журналістка зауважує, що він звучить здоровим і сильним, Керролл відповідає: «Ну, дякую, пані».

Чоловік вважає, що на його довголіття вплинули щоденна активність, правильне харчування та регулярні медичні огляди.

«Треба наполегливо працювати й працювати щодня, правильно харчуватися та двічі на рік ходити до лікаря», — розповів Джон про деякі фактори, які, на його думку, сприяли його довголіттю.

Джеррі також наголошує на важливості збалансованого харчування, фізичної активності та спілкування з близькими.

«Потрібно збалансовано харчуватися, якомога більше займатися фізичними вправами та підтримувати зв’язок із друзями. Ми просто живемо день за днем, і нам дуже пощастило», — додала Джеррі.

Джон і Джеррі Керролли / © Today

Джон і Джеррі Керролли / © Today

П’ять правил для довголіття

Жінка народилася у червні 1926 року, а Джон — у грудні 1924-го. Подружжя назвало п’ять простих принципів, яких, на їхню думку, варто дотримуватися, щоб прожити довге та здорове життя.

Насолоджуйтеся смачною їжею

У Керролів чимало улюблених страв, які вони регулярно додають до свого раціону. Коли подружжя снідає вдома, то зазвичай обирає пластівці з бананами, чорницею та іншими фруктами.

Кілька разів на тиждень вони вечеряють у ресторанах. Серед їхніх улюблених страв — стейк по-селянськи, смажена курка або індичка з гарніром. Керроли також люблять листові овочі: бадилля ріпи, шпинат, салати та іншу зелень. Регулярно їдять вони й квасолю пінто та бамію, які містять багато клітковини.

Час від часу подружжя замовляє піцу, а вдома може приготувати запечену картоплю з овочами. Частину наступних прийомів їжі вони складають із залишків після ресторанної вечері.

Для перекусу Джон і Джеррі обирають кеш’ю та мигдаль. Водночас вони не відмовляють собі й у солодкому: вдома тримають M&M’s або плитку Hershey’s, щоб іноді поласувати.

Керроли п’ють каву, молоко та різні соки — апельсиновий, томатний, овочевий, журавлинний, грейпфрутовий і гранатовий.

Серед улюблених страв Джеррі — спагеті та ананасовий перевернутий пиріг.

«Я люблю майже будь-яку їжу», — каже вона.

Коли ж у Джона запитують, чи є певна страва, яка могла допомогти йому прожити довше, він відповідає досить просто: «Не знаю. Я просто їм звичайну їжу — квасолю та картоплю, мабуть».

Любіть глибоко

Історія кохання Джона та Джеррі розпочалася з доставки продуктів. Джон працював у магазині та одного разу привіз замовлення тітці Джеррі. Саме вона й познайомила молодих людей. Невдовзі після цього вони почали зустрічатися.

18 квітня 1946 року Керроли одружилися. Відтоді вони разом уже вісім десятиліть. Коли Джеррі запитали, що вона могла б порадити людям після 80 років спільного життя, її відповідь виявилася дуже простою.

«Небагато. Просто любіть одне одного та піклуйтеся одне про одного», — каже вона.

Джон відповів конкретніше.

«У чому секрет? Я просто кажу: „Так, люба“», — пояснює він зі сміхом.

«Ми зберегли хороші стосунки й хороше життя та просто продовжували додавати до них роки», — сказав чоловік.

Джон і Джеррі Керролли / © Today

Джон і Джеррі Керролли / © Today

Науковці зазначають, що задоволеність шлюбом може суттєво позначатися на здоров’ї. Дослідження за участю подружніх пар віком понад 80 років показало: люди похилого віку, які були задоволені своїм шлюбом, частіше оцінювали себе як здоровіших і щасливіших.

Залишайтеся незалежними

Протягом більшої частини життя Джон і Джеррі працювали. Під час Другої світової війни Джон служив у армії США та перебував на Філіппінах у складі батальйону зенітної артилерії. Після війни він багато років працював водієм, доставляючи молоко. За свою кар’єру чоловік обслуговував 16 маршрутів. Джеррі протягом 35 років працювала секретаркою в Tennessee Farmers Co-Op.

Джон і Джеррі Керролли / © Today

Джон і Джеррі Керролли / © Today

Зараз подружжя продовжує жити у власному будинку, а допомагають їм члени родини. Син Керролів займається покупками продуктів, забирає для них ліки, косить газон, а також замовляє онлайн одяг та інші необхідні речі.

Довголіття, схоже, передалося Джону від матері. Вона прожила до 99 років.

«Я намагався дожити до 99 років, і мені це вдалося. Тож тепер я перевищив цю позначку і не знаю, що принесе наступний день», — каже він.

Рухайтеся

Раніше Джон і Джеррі щодня гуляли місцевим торговельним центром, долаючи близько 2 миль (близько 3 км). Чоловік продовжував такі прогулянки до 88 років. Регулярна ходьба має як фізичні, так і психологічні переваги та, зокрема, може знижувати ризик розвитку деменції.

Тепер Керроли пересуваються менше: Джон користується ходунками, а Джеррі — тростиною. Водночас чоловік не відмовився від ранкової фізичної активності. Він щодня прокидається о 4:00, сідає на підлогу та 100 разів торкається пальців ніг. Такі нахили допомагають розтягувати підколінні сухожилля та литкові м’язи й можуть сприяти зменшенню болю в спині.

У Джеррі також є щоденна фізична активність — вона займається домашніми справами.

«Догляд за будинком настільки добре, наскільки я можу, — це більша частина моїх фізичних вправ», — каже вона.

Підтримуйте теплі соціальні зв’язки

Джон і Джеррі мають одне одного для спілкування, але водночас регулярно підтримують контакт із родичами та друзями. Їхні щотижневі походи до McDonald’s — це не лише сніданок, а й можливість зустрітися зі знайомими. У квітні в церкві подружжя організували масштабне святкування з нагоди 80-річчя їхнього шлюбу.

Джон також щодня надсилає повідомлення своїй доньці.

Міцні соціальні зв’язки пов’язують із кращими показниками довголіття. Аналіз 148 досліджень засвідчив, що люди з хорошими соціальними контактами мали на 50% вищу ймовірність виживання порівняно з більш самотніми ровесниками.

Всесвітня організація охорони здоров’я також наголошує, що соціальні зв’язки можуть сприяти зменшенню запалення, знижувати ризик серйозних проблем зі здоров’ям і позитивно впливати на психічний стан.

Фахівці зазначають, що міцні стосунки — із партнером, родиною чи друзями — є важливим складником щасливого життя.

«Просто не ізолюйте себе», — радить Джеррі.

До слова, 108-річна жителька США Сьюзен Янг Браун вражає своєю енергією: вона живе у власному будинку, досі самостійно водить синій Subaru та нещодавно подовжила права до 2033 року. Своїми секретами довголіття Сьюзен вважає щоденні вправи, здорове харчування, повну незалежність, активне життя з читанням, головоломками й походами до церкви, а також любов до подорожей.

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