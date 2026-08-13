До Одещини після десятиліть відсутності повертаються олені: їх помітили одразу у двох місцях

Олень на Одещині. Фото: Філія «Південний лісовий офіс»

Реклама

У лісах Бессарабії на Одещині зафіксували благородних оленів, яких у цій місцевості не бачили протягом останніх десятиліть. Одразу кілька зустрічей із тваринами дають лісівникам підстави припускати, що вони можуть повертатися до регіону.

Про це повідомила філія «Південний лісовий офіс».

Реклама

Родину благородних оленів лісівники несподівано зустріли в Бородинському лісництві. Звідки саме тварини прийшли на цю територію, наразі невідомо. Майже одночасно ще пару оленів помітили поблизу селища Сарата.

Реклама

Зазначається, що раніше благородний олень був поширений на півдні України. Однак згодом тварини зникли з цієї місцевості через надмірне полювання та скорочення природних місць існування. Протягом останніх десятиліть появу оленів тут не фіксували.

«Можливо, олені повертаються? Саме таке питання сьогодні ставлять собі лісівники Одещини після кількох несподіваних зустрічей із тваринами. Коли оленів стає більше, це вже привід замислитися», — йдеться в повідомленні.

Через появу оленів єгерська служба вже посилила охорону території та організувала додаткові патрулювання. Лісівники також проводять профілактичні бесіди з місцевими жителями, щоб забезпечити тваринам спокій і безпеку. Надалі фахівці планують стежити за оленями, вести їхній облік та контролювати ситуацію.

Благородний олень (Cervus elaphus), також відомий як олень звичайний або лісовий, — один із найпоширеніших видів оленів у світі. Він мешкає у лісах, лісостепах, степах та гірських районах. Розміри тварин суттєво різняться залежно від місця проживання: дорослі самці можуть важити від кількох десятків до 350 кг.

Реклама

Благородні олені живляться переважно травою, листям, пагонами, грибами та лишайниками — загалом до їхнього раціону входять сотні видів рослин. Тварини можуть жити невеликими стадами, а в гірській місцевості здійснювати значні сезонні переходи.

Період гону починається наприкінці літа — на початку осені. У цей час самці голосно ревуть, збирають групи самиць і можуть вступати в поєдинки із суперниками. Зазвичай самиця народжує одне теля, рідше — двох. У природі благородні олені переважно живуть 12–14 років, тоді як у неволі можуть доживати до 25–30 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про дивовижну історію здичавілого стада корів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, яка продовжує дивувати дослідників. Попри те, що тварини вже багато років живуть за законами дикої природи, вони зберегли пам’ять про свою домівку та людей, які про них дбали.

Новини партнерів