Мати вбила своїх трьох дітей: вона зробила моторошну заяву

Ліндсі Кленсі судять за вбивство дітей / © Daily Mail

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У США судять жінку, яку звинувачують у вбивстві трьох дітей. Адвокати наголошують, що у момент вчинення злочину підсудна хворіла на психічне захворювання.

Про це пише dailymail.com.

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У США жінка вбила трьох дітей

У січні 2023 року Америку сколихнула страшна трагедія: колишня медсестра пологового відділення задушила своїх трьох дітей — п’ятирічну Кору, трирічного Доусона та восьмимісячного Каллана. Далі жінка намагалась вчинити самогубство, проте її врятували.

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36-річна жінка, якій висунули звинувачення у трьох пунктах умисного вбивства першого ступеня, тепер бореться за те, щоб довести, що саме її недіагностована хвороба призвела до вбивств.

На захист жінки став уже її колишній чоловік Патрік, який і виявив своїх дітей мертвими.

Також чоловік знайшов свою дружину. Вона лежала в саду після того, як вистрибнула з вікна другого поверху, з «глибокими порізами на зап’ястях і червоною смугою на шиї».

Чоловік викликав служби екстреної допомоги. Жінка залишилася паралізованою та прикутою до крісла колісного.

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Чоловік розповів суду, що його дружина сказала йому приблизно через тиждень після трагедії, що вона «чула чоловічий голос», який наказував їй убити дітей.

Захист жінки просить її виправдати

Адвокати підсудної не заперечують, що вона вбила дітей. Але вони стверджують, що її не слід притягувати до кримінальної відповідальності, оскільки вона була психічно хворою, вважаючи, що чула голоси, які наказували їй вбити себе та дітей.

Захист стверджує, що вона страждала від біполярного розладу та післяпологового психозу — рідкісного стану після вагітності, який може змінити сприйняття реальності жінкою.

Судово-медичний психіатр діагностував у підсудної ці стани після вбивств.

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Ліндсі Кленсі (так звуть підсудну — ред.) та її колишній чоловік також подали до суду на її колишніх медичних працівників за лікарську недбалість.

Докази, надані в суді останніми тижнями підсилило твердження про те, що матері не надавали належної допомоги, коли вона намагалася звернутися за цим.

Ці докази також підтвердили аргумент захисту про те, що медична бригада Кленсі не виконала свого обов’язку піклуватися про неї.

Менш ніж за два місяці до жахливого інциденту вона написала одному зі своїх опікунів, що в неї «нав’язливі думки, яких у неї ніколи раніше не було», «відчуває себе повною безнадією» та боїться стати залежною від деяких ліків.

Жінка була люблячою матір’ю

Підсудну характеризують, як «дуже люблячу матір, яка піклувалася про своїх дітей», але також, що вона перебувала у «важкому психічному стані», почуваючись «втомленою та тривожною»

На суді, коли описували травми, що призвели до смерті дітей, жінка кричала та плакала.

Наразі розгляд справи триває.

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