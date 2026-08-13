Удар по Новоросійську: експерти оцінили масштаб пошкоджень російських фрегатів

Внаслідок атаки 12 серпня на порт Новоросійська пошкодження отримали щонайменше 4 російських корабля / © Vantor via Naval News

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Удар українських безпілотників по порту Новоросійська призвів до серйозних пошкоджень найцінніших російських фрегатів, які є носіями крилатих ракет. Тепер військове керівництво країни-агресорки постало перед надзвичайно складною дилемою щодо відновлення цих бойових одиниць.

Про це пише Defence Express.

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Точні влучання у пускові шахти

Після успішної атаки з’явилися високоякісні супутникові знімки, які оприлюднив аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос. На них чітко зафіксовано ураження двох головних російських ракетоносців у Чорному морі — фрегатів проєкту 11356Р «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

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За даними експертів, українські дрони влучили безпосередньо в район ракетних шахт обох кораблів. Уражень зазнали не лише універсальні установки для запуску крилатих ракет «Калібр», а й вертикальні пускові системи для зенітних ракет комплексу «Штиль». Хоча детонації боєкомплекту не відбулося через ймовірну порожнечу шахт під час стоянки, на знімках добре видно деформацію металевих конструкцій верхньої палуби.

Ремонтна дилема Чорноморського флоту

Наявні пошкодження палуби та шахт означають, що без повноцінного ремонту ці кораблі фізично не зможуть здійснювати запуски крилатих та зенітних ракет. Заміна таких складних інженерних конструкцій вимагає залучення серйозних потужностей спеціалізованого судноремонтного заводу.

Раніше подібні роботи проводилися винятково в окупованому Севастополі на потужностях «Севморзаводу», де «Ессен» та «Макаров» регулярно проходили планові та позапланові ремонти. Тепер Росія має обирати: намагатися полагодити кораблі в Новоросійську без належного обладнання, ризикувати і тягнути їх до Севастополя під нові удари українських ракет, або ж залишити їх у пошкодженому та небоєздатному стані.

Удар по Новороійську — останні новини

Як стало відомо з офіційних коментарів, масштаб операції в Новоросійську став результатом надзвичайно довготривалої розвідки та ретельного планування. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підкреслив, що головною ціллю Сил оборони залишаються саме носії «Калібрів», які становлять пряму загрозу для мирних українських міст.

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За словами Плетенчука, зараз найбільший порт Російської Федерації змушений працювати у надскладних умовах, а інколи взагалі припиняти відвантаження через постійну небезпеку.

«Порт Новоросійськ працює в такому режимі виживальника. Зважаючи на те, що це найбільший порт у всій Російській Федерації, справи у нього точно йдуть не найкращим чином», — зазначив речник ВМС.

Успіх цієї історичної атаки був забезпечений використанням цілого арсеналу новітнього вітчизняного озброєння. Президент України Володимир Зеленський показав феєричне відео нічного удару, підтвердивши застосування вітчизняних ракет-дронів «Паляниця», крилатих ракет «Нептун» та морських безекіпажних систем.

«Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську — останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту», — наголосив глава держави.

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Наслідки української атаки потужно вдарили не лише по військовій інфраструктурі, а й по російській економіці. За даними міжнародних ЗМІ, через загрозу ударів у Новоросійську повністю призупинили роботу два найбільші російські зернові термінали із загальною експортною потужністю понад 15 мільйонів тонн на рік. Наразі там проводиться оцінка збитків, а логістика країни-агресорки продовжує зазнавати колосальних збитків.

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