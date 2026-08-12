Спонукання Росії до миру: Зеленський розкрив деталі атаки на Новоросійськ та масштабного наступу ЗСУ

Сил оборони атакували Новоросійськ у ніч проти 12 серпня / © скрін з відео

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Українські військові здійснили успішну комбіновану атаку на російську базу в Новоросійську, застосувавши безпрецедентну кількість вітчизняних розробок. До цієї унікальної операції залучили цілий арсенал далекобійної зброї, що дозволило завдати критичних уражень ворожому флоту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Комбінований удар українською зброєю

Глава держави заслухав детальну доповідь військового командування щодо результатів безпрецедентної спецоперації у Краснодарському краї Російської Федерації. Завдяки влучності наших воїнів та потужній роботі розробників, українські сили продемонстрували здатність проводити надзвичайно складні комбіновані атаки. Цей удар став справжнім випробуванням для новітніх засобів ураження, які довели свою високу ефективність у реальних бойових умовах.

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Вперше в історії російсько-української війни в рамках однієї масштабної операції настільки злагоджено спрацювали передові ракетні та реактивні комплекси. До нанесення дальніх ударів успішно залучили такі потужні системи, як «Паляниця», «Пекло», «Барс» та модернізовану вітчизняну ракету «Довгий Нептун».

Водночас із повітря та на воді ворожі цілі атакував величезний рій різноманітних безпілотних апаратів українського виробництва. Серед них яскраво відзначилися дрони MICH, Fire Point, «Рамзай», «Січень», «Траст», «Харьок», «Бобер», «Лютий» та «Довбуш», а з моря по окупантах вдарили надшвидкісні безекіпажні катери «Сарган» і «Мамай».

Наслідки атаки та стратегія примусу

Головним результатом цієї блискучої спецоперації стало масштабне ураження російського корабельного угруповання, яке марно намагалося сховатися у захищеній бухті Новоросійська. За перевіреними даними розвідки, суттєвих пошкоджень зазнали сучасні фрегати-ракетоносці «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», великий десантний корабель, корвет, а також інші російські об’єкти, що працювали на фінансування війни.

«Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити», — наголосив Президент.

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Військове та політичне керівництво держави вже визначило ключові пріоритети на найближчий час спільно з міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС та представниками Служби безпеки України.

«Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності», — резюмував Володимир Зеленський.

Масштабний наступ на Олександрівському напрямку

Успіхи Сил оборони не обмежуються лише ударами по тилових базах ворожого флоту, адже від січня до серпня 2026 року Збройні сили України провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку. За пів року активних бойових дій підрозділи ДШВ та інші формування звільнили 745 квадратних кілометрів території, повернувши під контроль 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, тоді як російські втрати сягнули щонайменше 9550 осіб убитими та понад 6600 пораненими.

«Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол доповіли про результати активних дій і подальші кроки. Ця наша наступальна операція виконана чітко — саме так, як і було визначено», — підкреслив глава держави.

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