"Сім місяців важких боїв": Сирський розкрив деталі наступу ЗСУ на Олександрівському напрямку

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Під час наступу українські військові повернули десятки сіл і сотні квадратних кілометрів землі. Ця операція на Олександрівському напрямку тривала з січня по серпень, а десантники, штурмовики та інші бійці пройшли через сім місяців важких боїв

Про це повідомив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Наступ ЗСУ на фронті — що заявив Сирський

«Сім місяців важких боїв. Сім місяців щоденної роботи, рішучості та руху вперед. Ви повернули під контроль України 745 квадратних кілометрів території та 26 населених пунктів у трьох областях», — зазначив Сирський.

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Також колишній головнокомандувач ЗСУ зауважив, що за кожним із цих кілометрів стоїть бойова робота підрозділів, відвага українських воїнів та висока ціна, яку вони платять за звільнення своєї землі.

Він підкреслив, що ця операція вкотре довела здатність української армії не лише тримати оборону, а й наступати, перехоплювати ініціативу та звільняти українську землю.

«Але стійкість сьогодні потрібна не лише на передовій. Вона так само потрібна в тилу. Воїни роблять свою справу на полі бою. Наш спільний обов’язок — бути настільки ж витривалими й послідовними за їхніми спинами», — зауважив Сирський.

Наступ ЗСУ на Олександрівському напрямку — останні новини

Нагадаємо, бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ провели успішний наступ на Олександрівському напрямку. Їм вдалося звільнити 26 населених пунктів і повернути під контроль понад 745 квадратних кілометрів території.

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Раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими під час наступу українських сил.

Також командир 95-ї бригади ЗСУ розповів про цинічні накази російського командування, втрати РФ у вісім разів більші за українські та випадки, коли поранених солдатів змушували продовжувати штурм.

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