"Путін там уже нічого не рішає": комбриг пояснив, що насправді може зупинити війну

Руслан Маришев / © скриншот з відео

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Вбивство російського диктатора не зупинить війну, оскільки в РФ вибудувана система, яка працюватиме як маховик репресій за будь-якого керівника.

Про це командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

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Чи зупинить смерть Путіна війну в Україні?

«Та Путін ж не рішає. Путін там уже він нічого не рішає. Це вже там система вибудована. Там уже кого не постав, воно як маховик репресій буде працювати», — пояснив комбриг.

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На його думку, реальні зміни всередині країни-агресорки можливі лише тоді, коли важкі наслідки війни відчують жителі ключових російських мегаполісів, таких як Москва та Санкт-Петербург.

«Впливати на цивільне населення. Немає бензину, нема їжи. І тільки тоді мабуть щось у них там всередині почнеться. Але не на цивільне населення десь там, не знаю, Закавказя, а на цивільне Москви, Санкт-Петербурга і так далі. Великих великих міст мільйонників, де люди би відчули на собі, що таке будь без води, без їжі, без бензину», — зазначив Руслан Маришев.

Кореспондентка уточнила, чи йдеться про відзеркалення дій ворога, який намагався знеструмити Київ цієї зими. Командир це підтвердив і зазначив, що влаштування блекаутів у російських містах змусило б їхніх жителів відчути на собі, що таке війна та які вона має наслідки.

Водночас журналістка нагадала, що мешканці української столиці під час блекаутів не зламалися, а лише дужче зненавиділи росіян, і запитала, чи не викличе подібний крок аналогічну реакцію в Росії.

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«Я думаю, не спрацює, тому що вони нас всю історію ненавидять. Тому, мабуть, не спрацює», — підсумував Руслан Маришев.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ провели успішний наступ на Олександрівському напрямку. Їм вдалося звільнити 26 населених пунктів і повернути під контроль понад 745 квадратних кілометрів території.

Командир 95-ї бригади ЗСУ розповів про цинічні накази російського командування, втрати РФ у вісім разів більші за українські та випадки, коли поранених солдатів змушували продовжувати штурм.

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