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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Молдова готується збивати російські дрони: після вибуху біля кордону закуповують ППО

Очільник оборонного відомства Молдови заявив, що порушення повітряного простору російськими дронами становлять загрозу для цивільного населення.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака російських "Шахедів"

Атака російських "Шахедів" / © ТСН

Молдова готується не лише виявляти, а й збивати російські безпілотники, які можуть порушувати її повітряний простір. Міністр оборони країни Анатолій Носатий заявив, що Національна армія закуповує відповідні засоби протиповітряної оборони після чергового інциденту з дроном біля кордону з Україною.

Про це повідомляє NewsMaker.md.

За словами Носатого, фахівці продовжують вивчати безпілотник, який 9 серпня впав і вибухнув неподалік села Крокмаз Штефан-Водського району.

Попередньо встановлено, що це був російський бойовий дрон, причому «більш прогресивної моделі», ніж безпілотники, які раніше потрапляли на територію Молдови.

«Росія продовжує загрожувати безпеці Молдови», — заявив Носатий, наголосивши, що порушення повітряного простору становлять загрозу для цивільного населення.

Водночас міністр визнав, що нинішні радари молдовської армії не забезпечують повного покриття повітряного простору країни.

«Ми повинні й надалі інвестувати в оборонні спроможності армії», — сказав Носатий.

За його словами, Молдова вже закуповує засоби ППО, які дозволять військовим не лише виявляти безпілотники, а й збивати їх.

Нагадаємо, потужний вибух поблизу Крокмаза пролунав удень 9 серпня. Село розташоване приблизно за 70 кілометрів від Одеси, поблизу українського кордону. Того дня Одеса та область зазнали масованої повітряної атаки російських окупаційних військ.

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