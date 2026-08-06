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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

День ангела 13 серпня: кого та як вітати з іменинами

13 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 13 серпня

Який день ангела 13 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 серпня

13 серпня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколу, Сергія, Степана, Юрія, Ганну, Єлизавету.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мужній». В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає амбітним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає щедрим.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає позитивним.

Георгій (Юрій) — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає великодушним.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає здібним.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві суперечливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає сміливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає рішучим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра. В дорослому віці стає доброзичливою.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа клятва». В дитинстві справедлива. В дорослому віці стає щирою.

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 13 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, радість і щасливі моменти щодня.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці, здійснення мрій і Божого благословення на кожному кроці.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде дорогою добра та щастя.

***

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, любові, достатку та багато приводів для щирої усмішки.

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Щасливого Дня ангела! Нехай життя буде наповнене світлом, радістю, добрими людьми поруч і приємними подіями.

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