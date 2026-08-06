Яке свято 12 серпня 2026 року / © ТСН

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12 серпня 2026 року — середа. 1630-й день війни в Україні.

Яке свято 12 серпня

12 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити / © unsplash.com

12 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Святий Аникита був військовим сановником. Він відкрито виступив проти поклоніння язичницьким богам та засудив переслідування християн. За це його заарештували й піддали жорстоким тортурам. Святий Фотій, який був племінником Аникити, підтримав дядька і також публічно визнав свою віру в Христа. Незважаючи на погрози та катування, він не зрікся християнства.

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12 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день каліграфії / © pexels.com

12 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день каліграфії. Каліграфія походить від грецьких слів kallos («краса») і grapho («писати») — тобто буквально означає «красиве письмо». Протягом століть вона була не лише способом передавання інформації, а й справжнім видом мистецтва. Майстри каліграфії створювали рукописи, прикрашали книги, документи та священні тексти.

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12 серпня Всесвітній день слонів / © pexels.com

Також 12 серпня Всесвітній день слонів. Свято започаткували 2012 року канадська письменниця та дослідниця слонів Патриція Сімс і Фонд реінтродукції слонів. Відтоді цей день став міжнародною ініціативою, яка об’єднує природоохоронців, науковців і всіх небайдужих до долі цих величних тварин.

12 серпня Міжнародний день молоді / © pexels.com

А ще 12 серпня Міжнародний день молоді. Свято було започатковане Організацією Об’єднаних Націй 1999 року. Його мета — привернути увагу до проблем, з якими стикається молодь, а також підтримати ідеї, ініціативи та проєкти, які допомагають молодим поколінням реалізувати себе. Щороку Міжнародний день молоді має певну тему, яка стосується важливих питань сучасності: освіти, працевлаштування, здоров’я, участі молоді в суспільному житті, захисту довкілля та створення рівних можливостей.

12 серпня святкують Всесвітній день гіроли / © pexels.com

12 серпня святкують Всесвітній день гіроли. Гірола — це витончена африканська антилопа, яку також називають антилопою Гантера. Вона мешкає лише на невеликій території на кордоні Кенії та Сомалі. Ця тварина є унікальною, адже гірола — єдиний сучасний представник свого роду Beatragus.

12 серпня День вінілових платівок / © pexels.com

Також 12 серпня День вінілових платівок. Вінілова платівка — це круглий диск із канавками, на яких механічно записано звук. За допомогою програвача голка зчитує ці коливання, і слухачі можуть почути музику. Перші платівки з’явилися наприкінці XIX століття, а у XX столітті вони стали головним способом слухати музику вдома.

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12 серпня День середньої дитини / © pexels.com

А ще 12 серпня День середньої дитини. Це неофіційне, але дуже тепле сімейне свято, присвячене дітям, які народилися між старшими та молодшими братами й сестрами. Його відзначають, щоб звернути увагу на унікальну роль «середньої» дитини в родині та нагадати їй: вона так само важлива, помітна й люблена.

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