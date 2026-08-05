Чому Умєров з «Голосу» став таким важливим для президента: нардеп відповів

Володимир Зеленський і Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

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Новопризначений очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Рустем Умєров став однією з найближчих фігур до Володимира Зеленського, попри те, що є вихідцем з фракції «Голос», а не «Слуга народу».

Чому Умєров став таким важливим для президента, пояснив, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю Radio NV.

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Нардеп зауважив, що нинішній склад команди Зеленського та її склад 2019 року значно відрізняються. За його словами, команда президента повністю оновилася через нові умови, виклики та загрози війни, що змусило главу держави шукати нових людей із відповідним набором навичок.

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«Відповідно, він (президент Зеленський — Ред.) потребує для себе нових людей, з одного боку. Які відповідають тим завданням, тим загрозам, тим викликам, які він розв’язує зараз. Які мають відповідний набір чеснот, скілів, навичок, знань, умінь, як завгодно це називаєте. Є таке поняття в політиці — комутується чи не комутується. Є певний психотип, який заходить чи не заходить тому чи іншому політичному лідеру. Вочевидь, в Умєрова набір чеснот, які заходять президенту. Вочевидь, він вважає його блискучим перемовником», — зазначив Сергій Рахманін.

Нардеп порівняв роль Умєрова із функціоналом Стівена Віткоффа при Дональді Трампі.

«Він нічого не вирішує, він просто доносить меседжі, слухає і передає. В прямому і зворотному напрямку. Вочевидь, Зеленський вважає, що це в нього ефективно виходить», — додав Рахманін.

Що відомо про Рустема Умєрова

Представник кримськотатарського народу Умєров тривалий час був помічником Мустафи Джемілєва та співголовою міжфракційного об’єднання «Кримська платформа». На виборах 2019 року зайшов до парламенту від фракції «Голос».

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Від 7 вересня 2022-го до 5 вересня 2023 року був головою Фонду державного майна України.

Міністром оборони Умєров був з вересня 2023 року. У липні 2025 року Умєров був звільнений з посади міністра оборони і призначений секретарем РНБО.

Нагадаємо, що 3 серпня цього року Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки.

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