ФБР створило небезпечний прецедент: до чого тут Росія і чим це загрожує Україні

Директор ФБР Кеш Пател / © apnews.com

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Директор ФБР Кеш Пател, призначений Дональдом Трампом, розпочав безпрецедентну правоохоронну співпрацю з Китаєм та Росією для спільної боротьби з міжнародною злочинністю. Посадовець заявив, що нові домовленості вже дозволили провести низку успішних рейдів попри жорстке геополітичне протистояння між державами.

Про це пише Reuters.

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Як працюють нові домовленості та перші результати

За словами очільника ФБР, партнерство з Пекіном працює у форматі чотирьох спеціалізованих робочих груп, які зосереджені на протидії кібершахрайству, насильницьким злочинам проти дітей, поширенню наркотиків та розшуку міжнародних утікачів. Американські агенти регулярно їздять до Китаю, а в Сполучених Штатах щомісяця приймають офіцерів китайського Міністерства громадської безпеки для обміну оперативними даними. Кеш Пател вже відвідав Пекін у липні 2026 року, а на жовтень попередньо заплановано його аналогічний візит до Москви.

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У травні 2026 року ФБР спільно з китайською поліцією та правоохоронцями Дубая провели масштабну операцію «Піщаний долар», під час якої заарештували понад 300 осіб, конфіскували 300 мільйонів доларів та звільнили тисячі жертв торгівлі людьми з шахрайських центрів. Окрім цього, спільна робота дозволила ліквідувати 2 хімічні лабораторії та 3 пов’язані з ними вебсайти, вилучити хімікати для виготовлення фентанілу, затримати 9 осіб, екстрадувати до США важливого підозрюваного у насильницьких злочинах, а також знешкодити міжнародну мережу педофілів у Небрасці.

За словами Патела, співпраця з російськими силовиками триває вже 15 місяців у непублічному режимі та зосереджена на знешкодженні міжнародних злочинних угруповань. Водночас директор ФБР наголосив, що нові партнери ніколи не замінять для США традиційний розвідувальний альянс «П’ять очей» (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія), який залишається абсолютним пріоритетом.

Ризики шпигунства та критика експертів

Раптова співпраця з авторитарними режимами викликала серйозне занепокоєння в американській контррозвідувальній спільноті, адже Росія та Китай традиційно розглядаються як головні джерела шпигунства й кібератак на США. Колишній керівний агент ФБР Джефф Крокер відверто назвав ці країни ворогами та попередив, що китайські й російські спецслужби обов’язково використають офіційний доступ до американських об’єктів як ідеальне легальне прикриття для проникнення та збору розвідданих.

Як зазначають аналітики міжнародного центру Modern Diplomacy, передавання навіть обмеженої внутрішньої інформації авторитарним режимам створює колосальні загрози для національної безпеки США. Державний секретар Марко Рубіо також оцінив взаємодію з Пекіном досить стримано, назвавши прогрес у протидії наркотрафіку «незавершеною роботою, яка наразі триває».

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На тлі цієї глобальної нестабільності подібні кроки Вашингтона змушують насторожитися і Київ. Як попереджає військовий експерт Валентин Бадрак у матеріалі на сайті НАН України, будь-які епізодичні партнерства США з віссю Пекін-Москва формують новий світовий порядок, у якому українцям доведеться діяти вкрай обережно та гнучко.

Сам директор ФБР запевняє, що контррозвідка повністю контролює ситуацію і застосовує сувору перевірку та посилений фізичний і електронний нагляд за кожним іноземним візитером. На думку Патела, американська сторона чітко усвідомлює ворожі наміри обох країн, проте прагматичні результати для безпеки громадян США виправдовують такі ризики.

Новий підхід до міжнародної безпеки

Очільник Бюро переконаний, що модель взаємодії, відпрацьована на Китаї та Росії, у майбутньому може бути успішно застосована і до інших нетрадиційних партнерів по всьому світу. На його думку, правоохоронна діяльність є аполітичною місією, яка суттєво відрізняється від завдань традиційної військової розвідки чи дипломатії.

Успіх спільного тиску на кримінальні мережі довів, що ФБР здатне знаходити спільну мову практично з будь-якою державою. Головною умовою для такої співпраці залишається можливість отримувати реальні практичні вигоди та гарантувати захист національних інтересів Сполучених Штатів.

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Нагадаємо, тим часом західні ЗМІ пишуть, що Трамп відвертається від НАТО. На тлі цих змін Європа почала готуватися до війни із РФ самостійно. Але попри покращення оборонних позицій європейців, аналітики попереджають про ризик критичного ослаблення НАТО, якщо США хоча б частково вийдуть з Альянсу.

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