НАТО та Росія / © ТСН

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Європа опинилася «відкритою» перед нападом РФ, бо президент США Дональд Трамп «дав задню» щодо НАТО. Тому оборонні бюджети країн-членів Альянсу зростають по всій Європі, особливо в країнах, розташованих ближче до лінії фронту із Україною.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Навіть якщо ядерна парасолька США витримає, європейські уряди не виключають можливості того, що їм, можливо, доведеться боротися з Росією без підтримки збройних сил США або з її значно меншою підтримкою.

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Автори видання вважають, що попри покращення позицій європейців у військовому плані, але якщо США частково вийдуть з НАТО, то він ослабне. Однак варто продовжувати працювати над європеїзованим НАТО, яке називають 3.0.

Найгірший сценарій нападу на країну НАТО

Найгірший сценарій, за якого Росія нападе на європейську країну НАТО в найближчі місяці чи роки. Європейські союзники цієї країни по НАТО, ймовірно, прийдуть на допомогу. Звичайно, країни Східної та Північної Європи підтримають одна одну. Навіть Німеччина визнала, що її військам, можливо, знову доведеться воювати з росіянами. Її плани щодо постійного розміщення 5-тисячної бригади в Литві є сигналом, вважають журналісти таблоїда.

Якби Німеччина відреагувала, то Франція та Велика Британія, найімовірніше, також би долучилися. А якби ці ключові країни втрутилися, Італія та Іспанія наслідували б їхній приклад, припускають у The Guardian.

Чи задіють у НАТО статтю 5 у разі нападу РФ

«Гарна новина полягає в тому, що європейці, ймовірно, залишилися б єдиними. Але погана новина полягає в тому, що США можуть не відповісти на заклик захищати Європу, а це, своєю чергою, миттєво розвалило б НАТО», — йдеться у статті.

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Журналісти пригадують статтю 5 НАТО, яка означає, що напад на одну державу НАТО є нападом на всіх.

«Характер розриву був би однаковим, незалежно від того, чи стався він через явне спрацьовування статті 5, на яке США не відреагували, чи через те, що стаття 5 ніколи не була спрацьована в очікуванні саме такого результату», — вважають у виданні.

Менш катастрофічний сценарій для НАТО

Другий, менш катастрофічний сценарій — це той, за якого не буде російських провокацій, а НАТО 3.0 серйозно просуватиметься вперед. Західні журналісти припускають, що у разі такого сценарію через декілька років Альянс буде іншим, ніж сьогодні.

«Але якщо європейські союзники візьмуть на себе основну відповідальність, вони захочуть отримати й більшу частину прав. Європейські оборонні ринки стануть менш відкритими для американських компаній, а пріоритети НАТО почнуть відображати європейські інтереси», — підкреслили у виданні.

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Своєю чергою, європейські країни не будуть дозволяти США керувати процесом, але «важко уявити, щоб будь-яка адміністрація США із задоволенням відмовилася від цих прав і переваг».

Чому європейські країн мають менше прав в НАТО

Від моменту створення Альянсу все організовано навколо можливостей, технологій та стратегічної культури США. Європейці інтегровані в структуру США та прийняли американський спосіб ведення війни. Тому їм бракує можливостей, людських ресурсів та командних структур.

«Якби їм довелося зіткнутися зі збройною агресією найближчим часом, вони не змогли б повторити модель НАТО. Так чи інакше вони б розробили альтернативи», — вважають британські журналісти.

Коаліції охочих

На сьогодні коаліції охочих сформувалися навколо критичних безпекових проблем, включаючи Україну, Гренландію та Ормузьку протоку. Їхнє створення зумовлене тим, що такі організації, як ООН, НАТО та ЄС, виявилися нездатними ефективно впоратися з викликами самостійно.

«Цікаво, що цього разу, замість того, щоб бути очолюваними США та спрямованими на обхід міжнародного права, вони очолювані Європою, обходять Вашингтон та спрямовані саме на підтвердження колективних європейських дій з ключових питань безпеки відповідно до міжнародного права», — підкреслили автори.

Попри те, що коаліції охочих є «ситуативними та ефемерними», вони можуть стати критично важливою страховкою, якщо НАТО 3.0 захитається та розпадеться.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний зробив гучну заяву про Україну в НАТО. Він впевнений, що наша країна ніколи не буде там.

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