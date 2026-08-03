Сенатор США закликав Трампа усунути Віткоффа та Кушнера від переговорів з Іраном

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Сенатор-демократ Марк Келлі закликав президента США Дональда Трампа відсторонити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера від переговорного процесу з Іраном. Він заявив, що ті не здатні допомогти Вашингтону врегулювати конфлікт.

Про це Келлі сказав в ефірі телеканалу CBS.

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За словами сенатора, адміністрації Трампа варто залучити до переговорів досвідчених дипломатів, які мають практику роботи з Тегераном і здатні відновити координацію зі союзниками США.

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«Не варто доручати переговори своєму приятелю з нерухомості та зятю», — заявив Марк Келлі.

Водночас він звернув увагу на те, що перемир’я між США та Іраном, укладене у червні, вже припинило діяти. Крім того, за його словами, рух через Ормузьку протоку знову суттєво ускладнений, а адміністрація США поки не досягла домовленостей щодо безпечного судноплавства.

Попри це, президент Дональд Трамп раніше скасував нові масштабні удари по Ірану та оголосив про підготовку нового раунду переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Нагадаємо, Трамп заявив про початок нового раунду переговорів між США та Іраном 3 серпня. За його словами, сторони обговорюватимуть припинення ударів, ситуацію навколо Ормузької протоки та іранську ядерну програму.

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