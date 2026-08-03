- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
Сенатор США закликав Трампа усунути Віткоффа та Кушнера від переговорів з Іраном
На думку сенатора, Віткофф та Кушнер не є ефективними у питанні врегулювання конфлікту між Іраном та США.
Сенатор-демократ Марк Келлі закликав президента США Дональда Трампа відсторонити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера від переговорного процесу з Іраном. Він заявив, що ті не здатні допомогти Вашингтону врегулювати конфлікт.
Про це Келлі сказав в ефірі телеканалу CBS.
За словами сенатора, адміністрації Трампа варто залучити до переговорів досвідчених дипломатів, які мають практику роботи з Тегераном і здатні відновити координацію зі союзниками США.
«Не варто доручати переговори своєму приятелю з нерухомості та зятю», — заявив Марк Келлі.
Водночас він звернув увагу на те, що перемир’я між США та Іраном, укладене у червні, вже припинило діяти. Крім того, за його словами, рух через Ормузьку протоку знову суттєво ускладнений, а адміністрація США поки не досягла домовленостей щодо безпечного судноплавства.
Попри це, президент Дональд Трамп раніше скасував нові масштабні удари по Ірану та оголосив про підготовку нового раунду переговорів між Вашингтоном і Тегераном.
Нагадаємо, Трамп заявив про початок нового раунду переговорів між США та Іраном 3 серпня. За його словами, сторони обговорюватимуть припинення ударів, ситуацію навколо Ормузької протоки та іранську ядерну програму.