Як та у якому місяці може закінчитись війна в Україні: футуролог приголомшив прогнозом

Футуролог Андрій Длігач прогнозує паузу у війні Росії проти України за кілька місяців / © ТСН

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Війна в Україні має шанси стати на паузу попри нинішню ситуацію на фронті та інтенсивність обстрілів — про ймовірні дати в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач, спираючись на низку наявних факторів.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку наявних ризиків.

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«Чи пов’язані інтереси Росії з миром? Ні. Вони, її інтереси — посилення імперії, контроль на ЄС і, звичайно, знищення України. Тому зараз ніяких причин говорити про те, що наступить мир — немає. Можемо говорити виключно про проміжний сценарій — про можливе перемир’я, зупинку бойових дій, переведення війни у інші площини, але із зупинкою гарячої фази війни», — каже Андрій Длігач, уточнюючи, що йдеться виключно про можливу паузу за півроку, а не повне закінчення війни.

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За його підрахунками, моделюється наступна ситуація: «Що може спонукати Росію зупинитися? Очевидно, що Росія буде більше втрачати від продовження бойових дій, ніж здобувати. Зараз Росія знищує українську інфраструктуру, готується взимку заморозити Україну і все ще має певну перевагу на фронті. Хоча вона, ця перевага, стала мізерною. Але все ж таки залишається. Тому Росія не бачить сенсу зупинятися зараз — вона буде тиснути до тих пір, поки зможе це робити».

Причиною цього, за словами Длігача є наступні обставини: «Поки що Росії її економіка і перспектива мобілізації дозволяє поповнити запас людського ресурсу для «м’ясних» штурмів. Економіка Росії в такому режимі ще протримається. РФ ще залишає собі сценарій мобілізаційної економіки і того, щоб впасти до ніг Китаю та попрохати про фінансову та економічну допомогу. Ці сценарії залишаються».

Війна в Україні: є прогноз щодо кількох місяців

Уточнюючи, футуролог зазначає: «Тобто півроку Росія ще зможе протриматись без зовнішньої допомоги. А з допомогою Китаю РФ буде спроможна вести війну ще три роки».

При цьому, за словами економіста, багато міст України будуть страждати від ракетно-дронових атак.

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«Масованих обстрілів не поменшає, вони продовжаться та посиляться. Інтервал між обстрілами залежить від накопичення, від розвіданих цілей», — каже Длігач.

Крім того, Андрій Длігач каже, що дослідив те, хто оточує очільника Кремля Володимира Путіна: «Він оточує себе тими, хто готовий реалізовувати його ідеї, а не тими, хто вносить нові. Цілі встановлює він, а інші повинні знайти можливість для реалізації».

При цьому він зауважує, що можливі українські ракетні удари по Москві, які за різними оцінками стануться восени, матимуть певний вплив на скорочення тривалості війни.

«Україні є чим додати, а Росії — ні. РФ повільно збільшує кількість «Іскандерів», вона виробляє їх від 60 до 100 одиниць на місяць. Збільшити не може. Україна може збільшити кількість крилатих ракет, почати виробляти балістичні ракети восени. Ми маємо змінювати не Путіна, а російську економіку. Змінювати так, щоб плани Путіна реалізувати було неможливо. Довести до того, що при закликах «вставай, страна огромная» цієї країни вже немає, оскільки не буде ресурсів. Маємо працювати над цим», — каже експерт.

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На його переконання, після ударів по російським НПЗ та логістиці мають зазнати уражень експортні потужності, станкобудівництво, а не тільки ВПК противника.

За підрахунками Андрія Длігача, за умови продовження українських ударів по важливих об’єктах Росії, зупинка гарячих бойових дій можлива у березні-квітні 2027 року. При цьому він додає, що під час можливої паузи РФ скоріш за все буде ретельніше готуватися до нової хвилі війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Путін відкинув ідею заморозити війну. Причина, мовляв, у тому, що Кремль повинен досягти своїх цілей на полі бою.

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