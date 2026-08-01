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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Пенсія по інвалідності для другої групи: яку мінімальну виплату гарантує держава

В Україні є мінімальні суми для пенсійних виплат людям із другою групою інвалідності.

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Пенсія

Пенсія

В Україні люди із другою групою інвалідності мають право на отримання 90% від пенсії за віком. Також є умови щодо стажу для оформлення цих виплат. Зокрема, потрібно мати від 1 до 15 років страхового стажу.

Яку мінімальну пенсію отримують люди із другою групою інвалідності

Для цивільних осіб із II групою інвалідності, чиє каліцтво чи захворювання не пов'язані з війною, розмір виплат залежить від факту працевлаштування та наявного страхового стажу.

  • Непрацюючі особи з інвалідністю II групи:

    • Мінімальна виплата: 2595 грн;

  • Працюючі особи з інвалідністю II групи:

    • Мінімальна виплата: коливається від 2 595 грн (на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних) до 2 825 грн (за умови виконання вимог щодо страхового стажу, які розраховуються індивідуально залежно від віку настання інвалідності).

Особи з інвалідністю з дитинства II групи: мінімальна пенсія

Люди, які не мають змоги напрацювати страховий стаж через інвалідність змалку, отримують від держави державну соціальну допомогу. У березні вона також була проіндексована на 12,1%.

Для понад 60 тисяч інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1986 року виплати прив'язані до зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній рік та індексуються на загальних підставах.

  • Розрахунок для II групи: становить 80% від середньої зарплати за 2025 рік.

  • Загальна виплата з березня 2026 року: 18 522 грн.

  • Скільки додали: пенсія зросла одразу на 4 532 грн (+2 533 грн завдяки зростанню показника середньої зарплати до 20 653 грн та +1 999 грн завдяки березнянській індексації).

Пенсія для військових із другою групою інвалідності

Найвищі показники зростання та гарантованих виплат встановлені для захисників і захисниць України. Розмір їхньої пенсії розраховується у відсотках від грошового забезпечення або прожиткового мінімуму (ПМ) із застосуванням підвищених коефіцієнтів.

Військова інвалідність II групи (не пов'язана з бойовими діями)

(Травми, каліцтва чи захворювання, отримані під час проходження служби не в бою, або військова служба до 2022 року):

  • Розрахункова база: 80% від грошового забезпечення;

  • Мінімальна виплата: 7400 грн.

Інвалідність внаслідок війни II групи (повномасштабна війна та АТО/ООС)

  • Мінімальна виплата: 15 494 грн;

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про пенсію по інвалідності для першої групи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
637
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