Локшина з молоком, як в дитинстві: простий рецепт, щоб макарони не розварилися

Молочні макарони / © Обозреватель

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Молочну локшину готують із молока, води та тонкої вермішелі, додаючи сіль, цукор і масло. Для чотирьох порцій мотрібно 500 г молока, 250 мл води та 6 столових ложок тонкої вермішелі.

ТСН.ua ділиться рецептом.

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Пропорції для молочної локшини

На чотири порції знадобляться:

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500 г молока;

250 мл води;

6 столових ложок тонкої вермішелі;

сіль і цукор — за смаком.

У якій послідовності додавати продукти

У глибоку каструлю налийте молоко й воду, додайте цукор і сіль та доведіть суміш до кипіння. Не залишайте каструлю без нагляду, щоб молоко не втекло.

У киплячу рідину всипте тонку вермішель, зменште вогонь і обережно перемішайте. Так макарони не злипнуться й не пристануть до дна.

Скільки варити тонку вермішель

Варіть локшину приблизно 3–4 хвилини або стільки, скільки вказано на упаковці конкретної вермішелі. Після вимкнення залиште страву на 5–7 хвилин — за цей час локшина дійде в гарячій рідині.

Не чекайте, поки вермішель стане повністю м’якою ще на плиті. Додатковий час після вимкнення врахуйте заздалегідь, інакше страва може втратити потрібну текстуру.

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Чому страва густішає після вимкнення

Тонка вермішель продовжує вбирати рідину навіть без кипіння, тому молочний суп поступово густішає. Для рідшої страви не збільшуйте час відстоювання та подавайте її одразу за 5–7 хвилин.

Можна використати й інший вид локшини, але тонку вермішель для швидкого варіння головне не плутати з домашньою яєчною локшиною для бульйону. Її готують за іншою технологією.

Як зберегти залишки

Молочна локшина — страва, яку краще їсти свіжою: під час зберігання вона вбиратиме рідину й стане м’якшою. Якщо залишки потрібно зберегти, не тримайте їх за кімнатної температури понад дві години, охолодіть і поставте в холодильник у закритій посудині.

Наступного дня розігрійте лише потрібну порцію на слабкому вогні. За потреби додайте трохи молока, щоб відновити консистенцію, але не намагайтеся повернути локшині первісну пружність тривалим кип’ятінням.

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