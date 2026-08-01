ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт — чотири способи

У період оформлення нового паспорта громадянина України виникає потреба у посвідченні особи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Паспорт

Паспорт

Під час оформлення паспорта в Україні, є декілька способів посвідчити особу, поки немає нового документа.

Про це нагадали у Державній міграційній службі України.

Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

  • закордонний паспорт

  • водійське посвідчення

  • цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог

  • «єДокумент» — це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Оформлення паспорта в Україні

Оформити паспорт в Україні можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку «живої черги». Також можна скористатись сервісом «Електронна черга» та зареєструватись на зручний час.

Нагадаємо, записатися до електронної черги в ДП «Документ» можна без застосунку «Дія». На сьогодні доступна опція запису в електронну чергу через BankID.

Відповідно потрібно закачати застосунок банку і пройти там верифікацію навіть з допомогою паспорта книжечки та ідентифікаційного номеру. Потім зареєструвати на мобільний номер. Після цього буде доступною опція реєстрації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie