Паспорт

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Під час оформлення паспорта в Україні, є декілька способів посвідчити особу, поки немає нового документа.

Про це нагадали у Державній міграційній службі України.

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Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

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закордонний паспорт

водійське посвідчення

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог

«єДокумент» — це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Оформлення паспорта в Україні

Оформити паспорт в Україні можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку «живої черги». Також можна скористатись сервісом «Електронна черга» та зареєструватись на зручний час.

Нагадаємо, записатися до електронної черги в ДП «Документ» можна без застосунку «Дія». На сьогодні доступна опція запису в електронну чергу через BankID.

Відповідно потрібно закачати застосунок банку і пройти там верифікацію навіть з допомогою паспорта книжечки та ідентифікаційного номеру. Потім зареєструвати на мобільний номер. Після цього буде доступною опція реєстрації.

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