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- Укрaїнa
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Як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт — чотири способи
У період оформлення нового паспорта громадянина України виникає потреба у посвідченні особи.
Під час оформлення паспорта в Україні, є декілька способів посвідчити особу, поки немає нового документа.
Про це нагадали у Державній міграційній службі України.
Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:
закордонний паспорт
водійське посвідчення
цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог
«єДокумент» — це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.
Оформлення паспорта в Україні
Оформити паспорт в Україні можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку «живої черги». Також можна скористатись сервісом «Електронна черга» та зареєструватись на зручний час.
Нагадаємо, записатися до електронної черги в ДП «Документ» можна без застосунку «Дія». На сьогодні доступна опція запису в електронну чергу через BankID.
Відповідно потрібно закачати застосунок банку і пройти там верифікацію навіть з допомогою паспорта книжечки та ідентифікаційного номеру. Потім зареєструвати на мобільний номер. Після цього буде доступною опція реєстрації.