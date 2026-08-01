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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
2 хв

Нічна атака по Києву: Сибіга звернувся із жорстким закликом до союзників

Очільник МЗС переконаний, що саме контроль над повітряним простором стане одним із ключових чинників подальшого розвитку війни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Getty Images

Після чергової масованої ракетної атаки Росії по Києву Україна закликала міжнародних партнерів прискорити постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Зволікання з ухваленням рішень впливає на кількість жертв серед мирного населення.

Із відповідною заявою виступив очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Нічний удар по столиці став черговим свідченням того, що Кремль продовжує свідому кампанію терору проти цивільного населення, компенсуючи невдачі на фронті масовим обстрілом українських міст», — заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що під час останньої атаки російська армія випустила близько трьох десятків балістичних ракет. Водночас такий масштабний удар став уже другою за останні дві доби, що свідчить про різке посилення повітряної кампанії проти України.

Сибіга звернувся до союзників із закликом максимально прискорити передавання Україні додаткових комплексів ППО, протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів. «Кожне рішення, яке посилює захист українського неба, рятує людські життя. Кожна затримка означає нові жертви та нові військові злочини Росії», — наголосив міністр.

Атака по Києву 1 серпня 2026 — що відомо

Російська армія в ніч проти 1 серпня масовано вдарила по Києву. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей, ще 30 отримали травми. Серед постраждалих — четверо дітей.

У пʼяти районах столиці (Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському) удари пошкодили та частково зруйнували будинки й адмінбудівлю. Також атака спричинила пожежі, зокрема горіли автівки та будинки.

У Києві перекрили рух вулицями Урлівська і Здолбунівська — у напрямку вулиці Гліба Бабіча, повідомляє КМДА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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