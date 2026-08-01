Вибухи. / © Associated Press

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Зранку 1 серпня російська армія атакувала Полтавський район. На світанку в обласному центрі було чути потужні вибухи.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Полтавському районі від опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Близько 04:30 у Полтаві сталися вибухи. Військові попереджали про БпЛА у напрямку міста з північного сходу.

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Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що зафіксовано влучання БпЛА по території одного з об’єктів критичної інфраструктури у Полтавському районі. Крім того, росіяни повторно вдарили по логістичному терміналу.

«Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило», — наголосив чиновник.

Водночас секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова додала, що в одному із сіл Полтавської громади пошкоджено чотири домоволодіння.

«У людей в домівках вибиті вікна, побиті дахи. Зруйнована пожежею господарча споруда», — наголосила чиновниця.

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Нагадаємо, цієї ночі російська армія здійснила черговий масований удар по Києву, який забрав життя дев’яти осіб. Семеро жертв у Дарницькому районі та двоє — у Солом’янському. Відомо про 30 постраждалих, зокрема травми отримали четверо неповнолітніх — 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець, а також 17-річний юнак.

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