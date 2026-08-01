ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
531
Час на прочитання
1 хв

Зранку РФ атакувала великий обласний центр: сталися влучання — деталі

На Полтавщині окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури та логістичному терміналу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Зранку 1 серпня російська армія атакувала Полтавський район. На світанку в обласному центрі було чути потужні вибухи.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Полтавському районі від опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Близько 04:30 у Полтаві сталися вибухи. Військові попереджали про БпЛА у напрямку міста з північного сходу.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що зафіксовано влучання БпЛА по території одного з об’єктів критичної інфраструктури у Полтавському районі. Крім того, росіяни повторно вдарили по логістичному терміналу.

«Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило», — наголосив чиновник.

Водночас секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова додала, що в одному із сіл Полтавської громади пошкоджено чотири домоволодіння.

«У людей в домівках вибиті вікна, побиті дахи. Зруйнована пожежею господарча споруда», — наголосила чиновниця.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія здійснила черговий масований удар по Києву, який забрав життя дев’яти осіб. Семеро жертв у Дарницькому районі та двоє — у Солом’янському. Відомо про 30 постраждалих, зокрема травми отримали четверо неповнолітніх — 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець, а також 17-річний юнак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
531
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie