Утром РФ атаковала большой областной центр: произошли попадания детали

Взрывы. / © Associated Press

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Утром 1 августа русская армия атаковала Полтавский район. На рассвете в областном центре были слышны мощные взрывы.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

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В Полтавском районе с полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Около 04:30 в Полтаве произошли взрывы. Военные предупреждали о БпЛА в направлении города с северо-востока.

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Руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что зафиксировано попадание БПЛА по территории одного из объектов критической инфраструктуры в Полтавском районе. Кроме того, россияне повторно ударили по логистическому терминалу.

«Информации о травмированных в экстренные службы не поступало», — подчеркнул чиновник.

В то же время секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова добавила, что в одном из сел Полтавской общины повреждены четыре домовладения.

«У людей в домах выбиты окна, разбиты крыши. Разрушена пожаром хозяйственная постройка», — подчеркнула чиновница.

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Напомним, этой ночью российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву, унесшему жизни девяти человек. Семь жертв в Дарницком районе и двое — в Соломенском. Известно о 30 пострадавших, в том числе травмы получили четверо несовершеннолетних — 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и парень, а также 17-летний юноша.

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