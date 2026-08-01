Атака на Киев 1 августа. / © Associated Press

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Ночью против 1 августа российская армия еще раз ударила по Киеву баллистическими ракетами. В частности, «прилет» произошел в Соломенском районе, где частично был разрушен 5-этажный жилой дом.

Об атаке рассказали очевидцы в комментарии корреспонденту ТСН Александру Романюку.

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Женщина жила в подъезде дома на одной из улиц на Соломенке, который был поврежден. Больше всего, по ее словам, разрушения испытала квартира ее соседей-пенсионеров. После взрыва они чудом остались в живых.

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По словам очевидцев, 85-летняя пенсионерка прикована к постели. Ее жизнь спасла то, что она была не в той комнате, которую сильно повредило. Ее муж в критический момент успел забежать в ванную. Это также уберегло его от смерти.

«Больше всего пострадала именно их квартира. Мы живем сразу за ней. Там все разрушено. Ей 85 лет, она лежачая. После взрыва они остались в живых, но потеряли практически все, что имели», — рассказывает очевидца.

Другая очевидца Ольга, жительница этого же дома, рассказала, что во время атаки сначала не было слышно сирены — первые взрывы прогремели раньше. Когда начались сильные взрывы, некоторые жители выбежали на улицу и побежали к подземному переходу.

Позже, после завершения тревоги, они вернулись и увидели, что их дом фактически разрушен. Квартира, где жила женщина, больше не уцелела — от нее остались только обломки.

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Дата публикации 08:30, 01.08.26 Количество просмотров 10 Все разрушено, но они живы: в Киеве пенсионеры чудом выжили по прилету ракеты

Напомним, ночью 1 августа Россия ударила по домам в Киеве. Разрушения произошли в нескольких районах столицы. Наиболее масштабные — на Соломенке и в Дарницком районе. По меньшей мере, девять человек погибли. Около 30 получили травмы.

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