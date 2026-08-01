Киев пережил атаку / © Associated Press

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В ночь на пятницу, 1 августа, войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами. На улице Здолбуновской, пострадавшей от ночного вражеского удара, обнаружили семеро погибших.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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По данным ГСЧС, здесь обнаружили 7 погибших, попавших под повторный российский удар, когда вышли посмотреть на последствия и ситуацию в целом.

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Удар по Киеву 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа россияне нанесли массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты.

Как сообщили в полиции, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, школа, супермаркеты, автомойка и автомобили. По состоянию на 07:00 известно о девяти погибших, среди которых — находившийся на службе полицейский.

Как сообщали спасатели, в Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них — двое детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание пятиэтажного жилого дома, по другому — занялись автомобили на парковке. Трое человек были госпитализированы. Спасатели эвакуировали 35 жителей с верхних этажей дома и ликвидировали пожар.

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