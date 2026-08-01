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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Украина поразила два железнодорожных моста в Крыму — Генштаб

Поражены железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированную часть Херсонской области с Крымом, а также железнодорожный мост в районе Владиславовки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

В ночь на 1 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, поражен состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (АР Крым).

«Состав используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских безэкипажных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Черном море», — отметили в ведомстве.

Также поражен железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (временно оккупированный Крым).

«Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими оккупированными территориями на юге Украины», — отметили в Генштабе.

Отдельно поражено подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота России в Севастополе. Кроме того, поражена ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), состав материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и состав беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.

Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.

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Дата публикации
Количество просмотров
236
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