Доллар может вырасти до 46 гривен: экономисты объяснили, что будет с курсом в августе

Курс доллара / © Getty Images

Реклама

В августе гривна может продолжить девальвировать, а курс доллара приблизится к 46 грн. Среди главных рисков для валютного рынка эксперты называют сокращение валютной выручки из-за ударов по украинским портам и снижения экспорта зерновых.

Такой прогноз озвучили финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский в комментарии для ТСН.ua.

Реклама

Доллар может приблизиться к 46 гривен

По словам Андрея Шевчишина, потенциал для девальвации гривни остается значительным, однако реализуется ли он уже в августе, будет зависеть от ряда факторов.

Реклама

«Если говорить о потенциале девальвации гривны — он значителен, и будет ли реализован в августе, это вопрос. Удары по украинским портам ужесточили риск сокращения валютной выручки. Из-за атак часть судовладельцев временно прекратила меры к черноморским портам, а Украина уже потеряла около трети мощностей по морскому экспорту зерна. Если пауза затянется, уменьшение аграрного экспорта станет ощутимым отрицательным фактором для валютного рынка в августе-сентябре», — отметил Андрей Шевчишин.

По его оценке существуют заметные риски перемещения курса гривны в коридор 45,50–46 грн за доллар.

Эксперт также обратил внимание, что дальнейшие действия Национального банка станут понятны уже в течение первой недели августа.

«Защищать ли Нацбанк гривню от девальвации или нет, станет известно в течение первой недели августа. Сигналом к смене коридора станет выход за отметку 45 грн за доллар на межбанке. Это значит, что НБУ переходит к хранению резервов, а ситуация ухудшается быстрее планируемого. Пока регулятор не пускает курс межбанка выше 45 грн/доллар», — сказал Шевчишин.

Реклама

Что прогнозируют экономисты

Андрей Забловский также считает, что блокада портов является заметным отрицательным фактором для валютного рынка.

По его мнению, Национальный банк в августе не будет удерживать курс гривны близким к 45 грн за доллар, а будет постепенно приближать его к верхней границе прогнозируемого коридора — 45,5 грн за доллар.

В то же время, курс евро, по прогнозу экономиста, будет колебаться в пределах 50,50–51,50 грн.

«Ухудшение торгового баланса из-за значительного снижения экспорта зерновых станет причиной девальвации гривны. Процент девальвации будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить проблему восстановления экспорта», — подчеркнул Андрей Забловский.

Реклама

Новости партнеров