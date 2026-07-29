Взрывается не только Рязань: ВСУ ударили по базе катеров флота РФ, горят "жирные" цели

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В ночь на 29 июля Силы обороны Украины нанесли мощные удары по Рязанскому НПЗ, базам катеров Черноморского флота России и ряду других важных объектов врага. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Ночью украинские защитники в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России нанесли удары по ряду вражеских объектов. В частности, под поражение попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, зафиксировано попадание по территории предприятия, после чего там возник пожар.

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В Генштабе отметили, что Рязанский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. Его производственная мощность составляет около 17 млн т нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

Кроме того, украинские военные поразили место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ вблизи Межводного в оккупированном Крыму. Этот объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, привлекаемых к патрулированию, охране побережья, логистическому обеспечению и выполнению других задач в интересах российских войск.

Под удар попала и радиолокационная станция противника в районе Почепа Брянской области РФ.

Силы обороны также нанесли поражение по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в оккупированном Донецке, складу материально-технического обеспечения в Портовском, автомобильному мосту в районе Выселок Донецкой области, используемому захватчиками для военной логистики.

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Напомним, в ночь и утром 29 июля российскую Рязань атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на местном НПЗ «Роснефти» и сортировочном комплексе маркетплейса Wildberries. Губернатор региона подтвердил возгорание на промышленных объектах из-за якобы падения обломков. На складах Wildberries была проведена срочная эвакуация, а над городом поднялись столбы черного дыма.

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