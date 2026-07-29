Вибухає не лише Рязань: ЗСУ вгатили по базі катерів флоту РФ, горять "жирні" цілі

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У ніч на 29 липня Сили оборони України завдали потужних ударів по Рязанському НПЗ, базах катерів Чорноморського флоту Росії та низці інших важливих об’єктів ворога. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Уночі українські захисники в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії завдали ударів по низці ворожих об’єктів. Зокрема, під ураження потрапив Рязанський нафтопереробний завод. За попередніми даними, зафіксовано влучання по території підприємства, після чого там виникла пожежа.

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У Генштабі зазначили, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його виробнича потужність становить близько 17 млн т нафти на рік. Завод випускає автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу і збройних сил РФ.

Крім того, українські військові уразили місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ поблизу Міжводного в окупованому Криму. Цей об’єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, що залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських військ.

Під удар потрапила і радіолокаційна станція противника в районі Почепа Брянської області РФ.

Сили оборони також завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у окупованому Донецьку, складу матеріально-технічного забезпечення в Портівському, автомобільному мосту в районі Виселок Донецької області, який загарбники використовують для військової логістики.

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Нагадаємо, у ніч та зранку 29 липня російську Рязань атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на місцевому НПЗ «Роснєфті» та сортувальному комплексі маркетплейса Wildberries. Губернатор регіону підтвердив загоряння на промислових об’єктах через начебто падіння уламків. На складах Wildberries провели термінову евакуацію, а над містом здійнялися стовпи чорного диму.

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