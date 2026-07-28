Президент Росії Володимир Путін і ППО у Москві / © ТСН

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Катастрофа новітнього винищувача Су-57 поблизу Москви та загадкове затоплення іранського танкера з російськими боєприпасами свідчать про глибоку кризу безпеки режиму президента РФ Володимира Путіна. За даними українських джерел, СБУ могла зламати інтегровану систему російської ППО, змусивши її знищити власний літак.

Про це британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон написав у колонці для The Telegraph.

СБУ могла змусити російську ППО збити винищувач Су-57

Минулого тижня неподалік Москви розбився один із небагатьох найцінніших винищувачів п’ятого покоління Су-57, що перебувають на озброєнні Росії. Обставини катастрофи виявилися настільки незвичайними, що викликали широкий резонанс у російському військовому керівництві.

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Навіть військові блогери, які традиційно підтримують Кремль, не приховують припущень, що літак міг бути збитий власною системою протиповітряної оборони РФ — тією самою, яка має прикривати російську столицю та її керівництво від можливих атак.

Ще більше уваги привернули повідомлення українських джерел, згідно з якими Служба безпеки України нібито зламала інтегровану систему російської ППО і змусила зенітний комплекс знищити один із найсучасніших винищувачів власної армії. Якщо ці дані отримають підтвердження, йтиметься про одну з найзухваліших розвідувальних операцій за весь період повномасштабної війни.

Майже одночасно з цими подіями з’явилися повідомлення про затоплення в Каспійському морі іранського танкера, який, за наявною інформацією, перевозив російські боєприпаси до Тегерана. Передбачалося, що вони мали бути використані для посилення іранських операцій проти американських військових на Близькому Сході.

Перелом у розвитку війни

Навіть якщо всі деталі цих інцидентів ще потребують підтвердження, їхня сукупність може свідчити про важливий перелом у розвитку війни.

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Ці події, зазначає автор, нагадують книгу Марка Урбана The Man Who Broke Napoleon’s Codes («Людина, яка зламала коди Наполеона»). Як і сам Урбан, де Бреттон-Гордон служив офіцером Королівського танкового полку. У своїй праці автор розповів історію майора Джорджа Сковелла — талановитого математика й лінгвіста, який під час Піренейської війни зміг розшифрувати «Великий паризький шифр» Наполеона.

Саме Сковелла вважають своєрідним попередником криптоаналітиків Блетчлі-парку, чия робота стала одним із ключових чинників перемоги союзників у Другій світовій війні. Завдяки його діяльності герцог Веллінгтон отримував накази Наполеона ще до того, як вони надходили французьким командувачам. Це забезпечило британській армії суттєву розвідувальну перевагу під час кампанії на Піренейському півострові та зрештою сприяло поразці Наполеона під Ватерлоо 1815 року.

Військова історія неодноразово доводила, що інформаційна перевага часто виявляється ціннішою за перевагу у вогневій силі. На думку автора, саме цей принцип Україна опанувала особливо ефективно. Показовим прикладом стала операція «Павутина», під час якої у глибокому тилу РФ було знищено значну частину стратегічної авіації ворога. Це продемонструвало здатність України проводити складні спецоперації безпосередньо на території противника.

СБУ могла проникнути у систему ППО Росії

Якщо ж інформація про знищення Су-57 підтвердиться, це може означати, що СБУ отримала доступ не лише до російських каналів зв’язку, а й фактично проникла до системи ППО країни. Багаторівнева система безпеки, яку Путін роками будував навколо Кремля, може виявитися значно вразливішою, ніж вважалося раніше.

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Сам винищувач Су-57, як зазначає автор, так і не виправдав очікувань. Проєкт роками супроводжували затримки та стрімке зростання вартості, яка сьогодні наближається до 100 млн дол. за один літак. Крім того, на озброєнні Росії перебуває лише кілька таких машин, а їхні характеристики, за оцінками експертів, поступаються американським і китайським літакам п’ятого покоління.

Військовий потенціал Росії тане

Попри те що Росія й надалі зберігає значний військовий потенціал, дедалі очевидніше, що чисельність дедалі більше компенсує падіння якості. У деяких критично важливих напрямках, зокрема у сфері літаків дальнього радіолокаційного виявлення, Москві бракує навіть кількісної переваги. Російські військові технології, як і раніше, відстають від західних аналогів, а головною перевагою Кремля залишається готовність миритися з величезними людськими втратами, які, за оцінками, вже могли перевищити 1,5 млн загиблих і поранених.

Якщо Україна також причетна до зриву постачання російської зброї до Ірану, це може мати наслідки далеко за межами європейського театру бойових дій.

Автор також зазначає, що президент України Володимир Зеленський добре розуміє принципи оперативного мистецтва — завдавати ударів там, де вони дають не лише військовий, а й політичний та стратегічний ефект. Кожна успішна операція, на його думку, одночасно послаблює можливості Росії, демонструє неспроможність Кремля захистити власні стратегічні об’єкти та зміцнює єдність західних партнерів.

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Напередодні візиту до Вашингтона Зеленський, як вважає британський полковник у відставці, має дедалі вагоміші аргументи. Якщо Росія постачає озброєння, яке потенційно може загрожувати американським військовим на Близькому Сході, і водночас не здатна контролювати власний повітряний простір над Москвою, президенту США Дональду Трампу дедалі складніше буде виступати проти надання Україні необхідної військової допомоги.

Війна може входити у завершальну фазу

Історія, наголошує автор, свідчить, що великі імперії рідко руйнуються лише через поразки на віддалених фронтах. Зазвичай їхній занепад починається тоді, коли зникає впевненість у самому центрі влади.

«Доля Наполеона вирішилася під Ватерлоо. Ватерлоо Путіна, можливо, чекає не в степах східної України, а значно ближче до дому — у самій Москві», — припустив де Бреттон-Гордон.

Якщо Кремль уже не може гарантувати безпеку власної столиці та захистити найсучасніші бойові літаки навіть у своєму повітряному просторі, це означає, що образ непохитної влади, який режим Путіна підтримував протягом чверті століття, починає руйнуватися.

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«Воєнні кампанії часто досягають переломної точки задовго до фінальної битви. Останні події свідчать про те, що ми можемо наближатися саме до такого моменту», — зауважив автор статті.

Якщо Сполучені Штати посилять свою підтримку України, а українські спецслужби й надалі переграватимуть Кремль, навіть найоптимістичніше налаштовані російські військові оглядачі можуть незабаром визнати, що так звана «спеціальна військова операція» входить у завершальну фазу.

Полковник у відставці також нагадує, що історія рідко знає випадки, коли авторитарні лідери добровільно завершували свою політичну кар’єру спокійною відставкою. Якщо нинішні події справді стануть для Путіна його Ватерлоо, то, найімовірніше, Кремль він залишить за надзвичайних обставин, а не через парадний вихід.

Зауважимо, Росія розміщує нові системи ППО «Панцир» навколо Москви через побоювання українських далекобійних ударів. За даними ISW, за останні два місяці у російській столиці та її околицях збудували близько 24 нових веж для протиповітряної оборони. Зокрема, додаткові комплекси з’явилися біля резиденції Путіна, Московського НПЗ, аеропорту «Внуково» та в інших ключових місцях міста.

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