Пундики / © Credits

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Здається, що бутерброд із беконом, солодкі пластівці чи ароматний мафін із кавою — класичний початок дня. Проте саме такі продукти можуть провокувати різкі стрибки цукру у крові, втому вже за кілька годин після сніданку, навіть підвищувати ризик розвитку хронічних захворювань, якщо вони регулярно з’являються у вашому меню. Видання Martha Stewart разом назвало 9 популярних сніданків, які краще залишити для рідкісних випадків, а також розповіло, чим їх замінити

Перероблене м’ясо

Ковбаса / © Credits

Ковбаски, бекон, шинка чи сосиски містять багато білка, але водночас вони багаті на насичені жири та натрій. Регулярне споживання таких продуктів може підвищувати рівень «поганого» холестерину, артеріальний тиск і збільшувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Крім того, перероблене м’ясо пов’язують із підвищеним ризиком розвитку колоректального раку.

Краще обрати: яйця, копчений лосось, грецький йогурт, кисломолочний сир, звичайне чи соєве молоко як рослинне джерело білка.

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Солодка випічка

Пундики / © Credits

Пундики, круасани, мафіни та інша випічка часто більше нагадують десерт, ніж повноцінний сніданок. Вони виготовляються з білого борошна, містять багато доданого цукру та нездорових жирів. Через низький вміст білка та клітковини такий сніданок швидко підвищує рівень цукру у крові, а вже за кілька годин викликає сильний голод і втому.

Краще обрати: домашні мафіни з цільнозернового борошна, фруктовий парфе, чіа-пудинг, смузі чи протеїновий батончик із низьким вмістом цукру.

Солодкі кавові напої

Кава / © Associated Press

Кава з великою кількістю сиропів, вершків і цукру може містити не менше цукру, ніж газовані напої. Такі напої викликають різкий приплив енергії, а потім швидкий спад сил. До того ж регулярне споживання підсолоджених напоїв може підвищувати ризик розвитку діабету II типу, серцевих захворювань, набору ваги та навіть погіршенням здоров’я кісток.

Краще обрати: каву без цукру чи з мінімальною кількістю сиропу та поступово зменшувати його кількість.

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Солодкі пластівці

Солодка ґранола / © Associated Press

Яскраві пластівці для сніданку часто містять стільки ж цукру, як і десерти. Вони майже не забезпечують організм білком і клітковиною, тому ситість минає дуже швидко.

Краще обрати: вівсянку, пшоно чи гречку, доповнити їх грецьким йогуртом, ягодами, горіхами чи насінням. Якщо обираєте пластівці, шукайте варіанти з високим вмістом клітковини.

Батончики ґраноли з магазину

Батончики / © Credits

Попри репутацію здорового перекусу, більшість готових батончиків містять багато доданого цукру та недостатньо білка. Через це вони не забезпечують тривалого насичення.

Краще обрати: грецький йогурт із невеликою кількістю ґраноли без цукру, домашні батончики чи суміш із горіхів і насіння.

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Вівсянка зі смаковими добавками

Вівсянка / © Credits

Готові пакетики ароматизованої вівсянки можуть містити значну кількість доданого цукру, а шматочки фруктів у них нерідко також підсолоджені. У результаті такий сніданок спричиняє стрибки цукру та швидке відчуття втоми.

Краще обрати: звичайні вівсяні пластівці тривалого приготування, додати свіжі фрукти, трохи кленового сиропу чи меду. Чудовий варіант — нічна вівсянка чи запечена вівсяна каша.

Сендвічі із закладів швидкого харчування

Сендвічі / © Associated Press

Круасани чи здобні булочки з яйцем, сиром, беконом і ковбасою містять багато білка, але водночас насичені жирами та натрієм і майже не містять клітковини.

Краще обрати: домашній сендвіч на цільнозерновому хлібі з яйцем та овочами, овочевий кіш без тіста чи запечені яєчні мафіни.

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Підсолоджені фруктові соки

Сік / © Associated Press

Навіть якщо на упаковці написано «фруктовий», це ще не означає, що напій корисний. Такі соки містять багато цукру, майже не мають клітковини та можуть сприяти накопиченню жиру у печінці та підвищенню рівня тригліцеридів.

Краще обрати: 100% натуральний сік без доданого цукру, домашній смузі з фруктами, йогуртом або молоком або напій із фруктів, води та протеїну.

Білий хліб

хліб / © Credits

Під час виробництва білого хліба зерно очищують від оболонки та зародка, які містять більшість клітковини та поживних речовин. У результаті такий продукт швидко підвищує рівень цукру у крові, але не забезпечує тривалого відчуття ситості.

Краще обрати: цільнозерновий чи житній хліб, поєднати його з джерелами білка, корисних жирів і клітковини.

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Ідеальний сніданок — це поєднання білка, клітковини та корисних жирів. Саме така комбінація допомагає довше залишатися ситими, підтримує стабільний рівень цукру у крові та забезпечує організм енергією на першу половину дня. Якщо ж у вашому ранковому меню регулярно переважають солодка випічка, перероблене м’ясо чи підсолоджені напої, варто поступово замінювати їх поживнішими альтернативами.

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