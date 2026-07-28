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- Здоровий спосіб життя
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Ці популярні сніданки — точно не для вас, і чому від них варто відмовитися
Сніданок недарма називають найважливішим прийманням їжі. Саме він заряджає організм енергією після нічного відпочинку. Проте далеко не всі продукти, які ми звикли їсти зранку, працюють на користь здоров’ю.
Здається, що бутерброд із беконом, солодкі пластівці чи ароматний мафін із кавою — класичний початок дня. Проте саме такі продукти можуть провокувати різкі стрибки цукру у крові, втому вже за кілька годин після сніданку, навіть підвищувати ризик розвитку хронічних захворювань, якщо вони регулярно з’являються у вашому меню. Видання Martha Stewart разом назвало 9 популярних сніданків, які краще залишити для рідкісних випадків, а також розповіло, чим їх замінити
Перероблене м’ясо
Ковбаски, бекон, шинка чи сосиски містять багато білка, але водночас вони багаті на насичені жири та натрій. Регулярне споживання таких продуктів може підвищувати рівень «поганого» холестерину, артеріальний тиск і збільшувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Крім того, перероблене м’ясо пов’язують із підвищеним ризиком розвитку колоректального раку.
Краще обрати: яйця, копчений лосось, грецький йогурт, кисломолочний сир, звичайне чи соєве молоко як рослинне джерело білка.
Солодка випічка
Пундики, круасани, мафіни та інша випічка часто більше нагадують десерт, ніж повноцінний сніданок. Вони виготовляються з білого борошна, містять багато доданого цукру та нездорових жирів. Через низький вміст білка та клітковини такий сніданок швидко підвищує рівень цукру у крові, а вже за кілька годин викликає сильний голод і втому.
Краще обрати: домашні мафіни з цільнозернового борошна, фруктовий парфе, чіа-пудинг, смузі чи протеїновий батончик із низьким вмістом цукру.
Солодкі кавові напої
Кава з великою кількістю сиропів, вершків і цукру може містити не менше цукру, ніж газовані напої. Такі напої викликають різкий приплив енергії, а потім швидкий спад сил. До того ж регулярне споживання підсолоджених напоїв може підвищувати ризик розвитку діабету II типу, серцевих захворювань, набору ваги та навіть погіршенням здоров’я кісток.
Краще обрати: каву без цукру чи з мінімальною кількістю сиропу та поступово зменшувати його кількість.
Солодкі пластівці
Яскраві пластівці для сніданку часто містять стільки ж цукру, як і десерти. Вони майже не забезпечують організм білком і клітковиною, тому ситість минає дуже швидко.
Краще обрати: вівсянку, пшоно чи гречку, доповнити їх грецьким йогуртом, ягодами, горіхами чи насінням. Якщо обираєте пластівці, шукайте варіанти з високим вмістом клітковини.
Батончики ґраноли з магазину
Попри репутацію здорового перекусу, більшість готових батончиків містять багато доданого цукру та недостатньо білка. Через це вони не забезпечують тривалого насичення.
Краще обрати: грецький йогурт із невеликою кількістю ґраноли без цукру, домашні батончики чи суміш із горіхів і насіння.
Вівсянка зі смаковими добавками
Готові пакетики ароматизованої вівсянки можуть містити значну кількість доданого цукру, а шматочки фруктів у них нерідко також підсолоджені. У результаті такий сніданок спричиняє стрибки цукру та швидке відчуття втоми.
Краще обрати: звичайні вівсяні пластівці тривалого приготування, додати свіжі фрукти, трохи кленового сиропу чи меду. Чудовий варіант — нічна вівсянка чи запечена вівсяна каша.
Сендвічі із закладів швидкого харчування
Круасани чи здобні булочки з яйцем, сиром, беконом і ковбасою містять багато білка, але водночас насичені жирами та натрієм і майже не містять клітковини.
Краще обрати: домашній сендвіч на цільнозерновому хлібі з яйцем та овочами, овочевий кіш без тіста чи запечені яєчні мафіни.
Підсолоджені фруктові соки
Навіть якщо на упаковці написано «фруктовий», це ще не означає, що напій корисний. Такі соки містять багато цукру, майже не мають клітковини та можуть сприяти накопиченню жиру у печінці та підвищенню рівня тригліцеридів.
Краще обрати: 100% натуральний сік без доданого цукру, домашній смузі з фруктами, йогуртом або молоком або напій із фруктів, води та протеїну.
Білий хліб
Під час виробництва білого хліба зерно очищують від оболонки та зародка, які містять більшість клітковини та поживних речовин. У результаті такий продукт швидко підвищує рівень цукру у крові, але не забезпечує тривалого відчуття ситості.
Краще обрати: цільнозерновий чи житній хліб, поєднати його з джерелами білка, корисних жирів і клітковини.
Ідеальний сніданок — це поєднання білка, клітковини та корисних жирів. Саме така комбінація допомагає довше залишатися ситими, підтримує стабільний рівень цукру у крові та забезпечує організм енергією на першу половину дня. Якщо ж у вашому ранковому меню регулярно переважають солодка випічка, перероблене м’ясо чи підсолоджені напої, варто поступово замінювати їх поживнішими альтернативами.