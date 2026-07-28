РФ скинула авіабомби на житлові будинки в одному із міст: є жертви, поранені діти (фото, оновлено)

Удар РФ по Сумах / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

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У ніч проти 28 липня російська армія знову атакувала Сумську область. Під ударами опинилися обласний центр і селище Недригайлів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, росіяни скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор на околиці Сум. Відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу. На місці удару триває рятувальна операція.

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Крім того, російські війська атакували ударним безпілотником об’єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Після влучання спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, поранень дістали троє людей. Постраждалим надають медичну допомогу.

Серед потерпілих — діти: нові деталі обстрілу по Сумах

Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що станом на ранок 28 липня кількість постраждалих від удару РФ по Сумах зросла до шести осіб. Серед потерпілих — три дитини: 6, 3, 10 років. 10-річного хлопчика госпіталізовано, іншим надана допомога на місці.

«Двоє постраждалих жінок 38 та 39 років отримали нескладні травми, лікуються амбулаторно, поранення отримав і 71-річний чоловік, його стан задовільний», — написав посадовець.

Він додав, що через удар пошкоджено попередньо близько 12 будинків, 3 будинки зруйновано.

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© Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

© Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Удар РФ по Сумах — що відомо

Раніше йшлося про те, що російська армія скинула на Суми 7 керованих авіабомб. Удари припали по Ковпаківському району.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комерційні підприємства, станцію технічного обслуговування та автомийку. У будівлях вибито вікна, зруйновано покрівлі, виникли значні руйнування.

Також через російський обстріл було знеструмлено один із водозаборів міста. У КП «Міськводоканал» попередили, що у разі тривалих перебоїв з електропостачанням вода в частині Сум подаватиметься за графіком і зі зниженим тиском.

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