Президент России Владимир Путин и ПВО в Москве / © ТСН

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Катастрофа новейшего истребителя Су-57 вблизи Москвы и загадочное затопление иранского танкера с российскими боеприпасами свидетельствуют о глубоком кризисе безопасности режима президента РФ Владимира Путина. По данным украинских источников, СБУ могла сломать интегрированную систему российской ПВО, заставив ее уничтожить свой самолет.

Об этом британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон написал в колонке для The Telegraph.

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СБУ могла заставить российскую ПВО сбить истребитель Су-57

На прошлой неделе недалеко от Москвы разбился один из немногих самых ценных истребителей пятого поколения Су-57, находящихся на вооружении России. Обстоятельства крушения оказались настолько необычными, что вызвали широкий резонанс в российском военном руководстве.

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Даже военные блогеры, традиционно поддерживающие Кремль, не скрывают предположений, что самолет мог быть сбит собственной системой противовоздушной обороны РФ — той самой, которая должна прикрывать российскую столицу и ее руководство от возможных атак.

Еще большее внимание привлекли сообщения украинских источников, согласно которым Служба безопасности Украины якобы сломала интегрированную систему российской ПВО и заставила зенитный комплекс уничтожить один из самых современных истребителей собственной армии. Если эти данные получат подтверждение, речь пойдет об одной из самых дерзких разведывательных операций за весь период полномасштабной войны.

Почти одновременно с этими событиями появились сообщения о затоплении в Каспийском море иранского танкера, по имеющейся информации, перевозившего российские боеприпасы в Тегеран. Предполагалось, что они должны использоваться для усиления иранских операций против американских военных на Ближнем Востоке.

Перелом в развитии войны

Даже если все детали этих инцидентов еще нуждаются в подтверждении, их совокупность может свидетельствовать о важном переломе в развитии войны.

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Эти события, отмечает автор, напоминают книгу Марка Урбана The Man Who Broke Napoleon’s Codes («Человек, сломавший коды Наполеона»). Как и сам Урбан, де Бреттон-Гордон служил офицером Королевского танкового полка. В своей работе автор рассказал историю майора Джорджа Сковелла — талантливого математика и лингвиста, который во время Пиренейской войны смог расшифровать “Большой парижский шифр” Наполеона.

Именно Сковелла считают своеобразным предшественником криптоаналитиков Блетчли-парка, работа которого стала одним из ключевых факторов победы союзников во Второй мировой войне. Благодаря его деятельности герцог Веллингтон получал приказы Наполеона еще до того, как они поступали французским командующим. Это обеспечило британской армии существенное разведывательное преимущество во время кампании на Пиренейском полуострове и способствовало поражению Наполеона под Ватерлоо в 1815 году.

Военная история неоднократно доказывала, что информационное преимущество часто оказывается более ценным, чем преимущество в огневой силе. По мнению автора, именно этим принципом Украина овладела особенно эффективно. Показательным примером стала операция «Паутина», в ходе которой в глубоком тылу РФ была уничтожена значительная часть стратегической авиации врага. Это продемонстрировало способность Украины проводить сложные спецоперации прямо на территории противника.

СБУ могла проникнуть в систему ПВО России

Если же информация об уничтожении Су-57 подтвердится, это может означать, что СБУ получила доступ не только к российским каналам связи, но фактически проникла в систему ПВО страны. Многоуровневая система безопасности, которую Путин годами строил вокруг Кремля, может оказаться значительно более уязвимой, чем считалось ранее.

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Сам истребитель Су-57, как отмечает автор, так и не оправдал ожиданий. Проект годами сопровождали задержки и стремительный рост стоимости, которая сегодня приближается к 100 млн дол. за один самолет. Кроме того, на вооружении России находится всего несколько таких машин, а их характеристики, по оценкам экспертов, уступают американским и китайским самолетам пятого поколения.

Военный потенциал России тает

Несмотря на то, что Россия продолжает сохранять значительный военный потенциал, все очевиднее, что численность все больше компенсирует падение качества. В некоторых критически важных направлениях, в частности в области самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, Москве не хватает даже количественного преимущества. Российские военные технологии по-прежнему отстают от западных аналогов, а главным преимуществом Кремля остается готовность мириться с огромными человеческими потерями, которые, по оценкам, уже могли превысить 1,5 млн погибших и раненых.

Если Украина также имеет отношение к срыву поставок российского оружия в Иран, это может иметь последствия далеко за пределами европейского театра боевых действий.

Автор также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский хорошо понимает принципы оперативного искусства — наносить удары там, где они дают не только военный, но и политический и стратегический эффект. Каждая успешная операция, по его мнению, одновременно ослабляет возможности России, демонстрирует неспособность Кремля защитить свои стратегические объекты и укрепляет единство западных партнеров.

Накануне визита в Вашингтон Зеленский, как считает британский полковник в отставке, имеет все более веские аргументы. Если Россия поставляет вооружение, которое может угрожать американским военным на Ближнем Востоке, и в то же время не способна контролировать собственное воздушное пространство над Москвой, президенту США Дональду Трампу все сложнее будет выступать против предоставления Украине необходимой военной помощи.

Война может входить в завершающую фазу

История, отмечает автор, свидетельствует, что большие империи редко разрушаются только из-за поражений на отдаленных фронтах. Обычно их упадок начинается тогда, когда исчезает уверенность в самом центре власти.

«Судьба Наполеона решилась под Ватерлоо. Ватерлоо Путина, возможно, ждет не в степях восточной Украины, а гораздо ближе к дому — в Москве», — предположил де Бреттон-Гордон.

Если Кремль уже не может гарантировать безопасность собственной столицы и защитить самые современные боевые самолеты даже в своем воздушном пространстве, это означает, что образ непреклонной власти, который режим Путина поддерживал в течение четверти века, начинает разрушаться.

«Военные кампании часто достигают переломной точки задолго до финального сражения. Последние события свидетельствуют о том, что мы можем приближаться именно к этому моменту», — отметил автор статьи.

Если Соединенные Штаты усилят свою поддержку Украины, а украинские спецслужбы и дальше будут переигрывать Кремль, даже самые оптимистично настроенные российские военные обозреватели могут в скором времени признать, что так называемая «специальная военная операция» входит в завершающую фазу.

Полковник в отставке также напоминает, что история редко знает случаи, когда авторитарные лидеры добровольно завершали свою политическую карьеру спокойной отставкой. Если нынешние события действительно станут для Путина его Ватерлоо, то, вероятнее всего, Кремль он оставит при чрезвычайных обстоятельствах, а не через парадный выход.

Заметим, Россия размещает новые системы ПВО «Панцирь» вокруг Москвы из-за опасений украинских дальнобойных ударов. По данным ISW, за последние два месяца в российской столице и ее окрестностях построили около 24 новых башен для противовоздушной обороны. В частности, дополнительные комплексы появились возле резиденции Путина, Московского НПЗ, аэропорта «Внуково» и других ключевых местах города.

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