Москва сделала новое заявление о переговорах по Украине: названо главное условие

Мария Захарова / © Associated Press

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В Министерстве иностранных дел России заявили о готовности рассматривать новые предложения и идеи по войне в Украине. В то же время в Москве утверждают, что перед началом каких-либо новых обсуждений Соединенные Штаты должны предоставить разъяснения по предварительным договоренностям.

Об этом пишет РБК-Украина

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия якобы не отказывалась от возможных переговоров и готова рассматривать новые инициативы.

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«Мы снова подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы готовы рассмотреть. От этого никто не отказывался», — заявила Захарова.

Какое условие выдвинула Москва

По словам Захаровой, прежде чем поднимать новые вопросы, Вашингтон должен «внести ясность» относительно так называемых анкориджских договоренностей и предварительных обсуждений.

Она отметила, что, по мнению российской стороны, сначала необходимо прояснить озвученные ранее идеи, а уже потом переходить к новым предложениям.

Как утверждает Захарова, США уверяли Россию в том, что Киев точно примет анкориджские понимания по Украине, согласованные с Москвой. Также Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине с учетом анкориджского понимания.

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Переговоры по войне в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая зима может стать определяющей для войны. По его словам, у Украины есть два возможных сценария развития событий: либо выйти на мирные переговоры с Россией, либо столкнуться с дальнейшей эскалацией войны.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что есть шансы завершить войну до конца 2026 года. По словам Буданова, весной был хороший темп мирных переговоров с Россией, но сегодня все перешло в эскалацию.

Не так давно госсекретарь Трампа Марко Рубио высказался по поводу «духа Анкориджа», на который постоянно ссылались россияне, требуя уступок от США и Украины. Топ-чиновник администрации Трампа заявил, что на Аляске не было никаких договоренностей между американским и российским президентом и что «духа Анкориджа» не существует.

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