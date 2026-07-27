Журналиста-расследователя задержали прямо в такси: версии полиции и редакции разнятся

Полиция Украины / © Национальная полиция Киева

Реклама

В Киеве 27 июля полиция задержала журналиста hromadского Евгения Шульгата. Правоохранители остановили такси, в котором он находился, надели на него наручники и доставили в районный территориальный центр комплектования.

Об этом сообщила редакция hromadske.

По словам Шульгата, во время задержания полицейские применили к нему физическую силу. Правоохранители якобы объяснили свои действия нарушением журналистом правил воинского учета.

Реклама

В то же время, в редакции утверждают, что имеющиеся в их распоряжении документы не свидетельствуют о каких-либо нарушениях со стороны Шульгата.

Руководитель редакции расследований hromadske Ярослава Вольвач предположила, что задержание могло быть целенаправленным.

«Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении воинского учета пассажиром такси, непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских», — заявила она.

В hromadske Шульгат работал над материалами, связанными, в частности, с возможной коррупцией среди представителей правоохранительных органов.

Реклама

В 2024 году, работая в «Слідстві.Інфо», журналист обнародовал расследование об элитном имуществе тогдашнего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Впоследствии Шульгату пытались вручить повестку.

По информации источников «Слідства.Інфо», действиями представителей ТЦК тогда якобы руководил Алексей Биленко — человек, близкий к Витюку.

Что заявили в полиции

В полиции Киева сообщили, что правоохранители остановили автомобиль для проверки документов водителя и пассажира.

По версии полиции, пассажир отказался показать документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы.

Реклама

Мужчине якобы предложили проехать в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных, однако он отказался выполнять требования правоохранителей. После этого его задержали и доставили в один из районных ТЦК.

В полиции также заявили, что, по предварительной информации, мужчина не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке.

Новости партнеров