Сергей Притула показал, как подросла его дочь Соломия, и тронул всех искренним признанием в день её 9-летия

Притула

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Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула поздравил дочь Соломию с 9-летием и поделился её редким фото, тронув сердца пользователей сети.

В семье особенный день. 27 июля его старшая дочь Соломия отмечает день рождения. В этом году девочке исполнилось девять лет. По этому случаю шоумен и волонтер обратился к ней с теплыми словами. Также он показал новый снимок дочери, которая нечасто появляется в его соцсетях. Поздравление быстро собрало немало откликов от подписчиков.

«Спасибо, что учишь нас с мамой быть лучше. Спасибо за то, как ты умеешь любить нас, братьев и сестру. Как умеешь быть искренней. Хочу, чтобы ты знала: твой папа — председатель твоего фан-клуба! Любим тебя изо всех сил, наша нежная цветочек», — обратился к дочери Сергей Притула.

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Дочь Сергея Притулы Соломия

Вместе с поздравлением телеведущий поделился несколькими подробностями о характере и увлечениях Соломии. По словам Притулы, дочь растет чрезвычайно энергичной и быстро осваивает все новое, из-за чего он в шутку называет ее «девочкой-молнией». Она занимается спортом, интересуется музыкой и рисованием, а ещё стала первой участницей организации «Пласт» в их семье. На опубликованном фото именинница улыбается в кадре с длинными косичками, светлой кепкой с надписью JAPAN 1975 и белой футболкой.

«Твой папа — председатель твоего фан-клуба!» — признался шоумен, подчеркнув, насколько он гордится дочерью.

Напомним, в конце июня свой день рождения отмечал и сам Сергей Притула. Волонтеру и телеведущему исполнилось 45 лет, и он опубликовал фото всей семьи в этот день.

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