Москва зробила нову заяву про переговори щодо України: названо головну умову

Марія Захарова / © Associated Press

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про готовність розглядати нові пропозиції та ідеї щодо війни в Україні. Водночас у Москві стверджують, що перед початком будь-яких нових обговорень Сполучені Штати мають надати роз’яснення щодо попередніх домовленостей.

Про це пише РБК-Україна.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія нібито не відмовлялася від можливих переговорів і готова розглядати нові ініціативи.

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«Ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути. Від цього ніхто не відмовлявся», — заявила Захарова.

Яку умову висунула Москва

За словами Захарової, перш ніж порушувати нові питання, Вашингтон має «внести ясність» щодо так званих анкориджських домовленостей та попередніх обговорень.

Вона зазначила, що, на думку російської сторони, спочатку необхідно прояснити вже озвучені раніше ідеї, а вже потім переходити до нових пропозицій.

Як стверджує Захарова, США запевняли Росію в тому, що Київ точно прийме анкориджські розуміння щодо України, погоджені з Москвою. Також Москва готова до дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні з урахуванням анкориджських розуміння.

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Переговори щодо війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча зима може стати визначальною для перебігу війни. За його словами, Україна має два можливі сценарії розвитку подій: або вийти на мирні переговори з Росією, або зіткнутися з подальшою ескалацією війни.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що є шанси завершити війну до кінця 2026 року. Зі слів Буданова, весною був гарний темп мирних перемовин з Росією, але на сьогодні все перейшло в ескалацію.

Не так давно держсекретар Трампа Марко Рубіо висловився щодо «духу Анкориджа», на який постійно посилались росіяни, вимагаючи поступок від США та України. Топчиновник адміністрації Трампа заявив, що на Алясці не було ніяких домовленостей між американським та російським президентом і що «духу Анкориджа» не існує.

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