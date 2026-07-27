"Не Зеленському говорити про наші плани": Пєсков відреагував на заяву про 30 тисяч бійців з КНДР

Пєсков про 30 тисяч солдатів з КНДР / © Associated Press

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяви щодо можливої участі північнокорейських військових у війні проти України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пєсков відмовився коментувати залучення 30 тисяч бійців з КНДР у війну

Представник російського диктатора заявив, що оцінювати наміри РФ не входить до повноважень української сторони.

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«Не вважаю за необхідне їх коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани», — заявив Пєсков.

Так спікер Кремля відреагував під час брифінгу на прохання журналістів оцінити слова Зеленського про плани Москви залучити додаткові 30 тисяч бійців із КНДР.

За словами Зеленського, уже від червня триває підготовка у Воронезькій області до залучення у війну в Україні на боці РФ додаткових 30 тисяч військових з КНДР.

Зеленський про 30 тисяч нових солдатів з КНДР

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про наміри Росії залучити ще близько 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. За його словами, у Воронезькій області РФ ще від червня триває підготовка до приймання північнокорейських військових.

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Окрім залучення особового складу, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Володимир Зеленський наголосив, що це військове партнерство продовжує розширюватися, а його наслідки виходять далеко за межі війни в Україні.

Глава держави підкреслив, що така співпраця становить загрозу для всієї Азії, адже Росія надає Північній Кореї досвід реального застосування зброї та допомагає покращувати її озброєння.

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