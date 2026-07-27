Військовим спростили переведення між частинами: хто може скористатися новою послугою

Переведення військових між частинами / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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В Україні продовжується тестування механізму спрощеного переведення для військових окремих частин 16-го та 19-го корпусів. Ініціатори проєкту вже отримали перші рапорти й зворотний зв’язок. Для інших українських військових підготували відеоінструкцію з подачі документів через застосунок «Армія+».

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Спрощене переведення військових: тестування продовжується

У Міноборони нагадали ключові умови та алгоритм процедури:

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Переведення можливе лише в межах свого корпусу — між частинами, які беруть участь у тестуванні.

Скористатися послугою можуть військові від солдата до старшого сержанта включно.

Подання рапорту можливе лише через застосунок «Армія+».

У разі відповідності рапорту всім вимогам розпорядження про переміщення оформлюється автоматично на 30-й день від дати подання.

Чинний командир має 20 днів на оформлення відповідних документів.

Пріоритетом нововведення залишається збереження боєздатності підрозділів. Саме тому переведення обмежені за корпусом та визначеними частинами. Також вони регулюються чіткими термінами й щомісячними лімітами на кількість переміщень.

Відео, як подати рапорт про переведення, доступне за цим посиланням.

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Міноборони змінить роботу ТЦК

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запровадити нові правила використання бодікамер працівниками ТЦК та СП, реагуючи на рекомендації Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Ключові зміни передбачають заборону вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів як у приміщеннях ТЦК, так і на прилеглій території. Крім того, територіальні центри зобов’яжуть зберігати фото- та відеоматеріали протягом 90 календарних днів.

Ці заходи мають розв’язати тривалу проблему відсутності, вимкнення чи видалення записів під час інцидентів, а також зменшити кількість порушень і зловживань стосовно громадян. Офіційної інформації від Міноборони щодо строків набрання чинності цими правилами поки немає.

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