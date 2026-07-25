ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Міністерство оборони України планує запровадити нові правила використання бодікамер працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема заборонити їх вимикати під час проведення мобілізаційних заходів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідь Міноборони на рекомендації Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За словами депутата, міністерство готує до реалізації низку рішень, спрямованих на посилення контролю за діями військовослужбовців ТЦК. Зокрема, пропонується зобов’язати територіальні центри комплектування зберігати фото- та відеоматеріали з бодікамер протягом 90 календарних днів.

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Крім того, Міноборони планує заборонити вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів як у приміщеннях ТЦК та СП, так і на прилеглій до них території.

Гончаренко зазначив, що питання використання бодікамер неодноразово порушувалося на засіданнях Тимчасової слідчої комісії.

«Дуже довгий час під час засідань ТСК я з колегами обговорювали питання бодікамер. Неодноразово ми чули, що „у приміщенні камери вимикаються“, „у групи оповіщення не було камер“ або „записи з камер вже видалені“», — написав народний депутат.

Він висловив сподівання, що після впровадження запропонованих змін проблема буде врегульована.

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«Тепер завдяки рішенням Тимчасової слідчої комісії це питання буде врегульовано, і в нашій країні буде менше бусифікації, катувань наших громадян та інших жахіть, які майже кожного засідання розглядаються на ТСК», — заявив Гончаренко.

Офіційного повідомлення Міністерства оборони щодо строків набуття чинності нових правил наразі немає.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер охочі долучитися до Сил оборони можуть взаємодіяти безпосередньо з обраною військовою частиною, а звертатися до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оформлення більше не потрібно.

Юристи також нагадують, що бронювання від мобілізації втрачає чинність протягом 24 годин після того, як співробітника звільнять і внесуть відповідні відомості до Пенсійного фонду.

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