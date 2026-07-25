Головна помилка під час поливу огірків: що насправді вбиває урожай і як це виправити

Після неправильного поливу листя огірків може пожовтіти / © Credits

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Огірки є однією з найулюбленіших культур на багатьох городах, проте влітку їхнє листя часто починає блякнути або жовтіти через дефіцит поживних речовин, неправильний полив чи грибкові інфекції. Експерти зазначають, що після встановлення правильного діагнозу цю проблему можна швидко усунути, дозволивши рослині далі розвиватися та плодоносити.

Про це пише EgészségKalauz.

Брак поживних речовин чи інфекція

Яскраво-зелений колір листя огірків забезпечується хлорофілом, кількість якого може значно знизитися, якщо рослина піддається сильному стресовому впливу. Найчастіше причиною такого пожовтіння є нестача азоту, калію або магнію, яку може суттєво посилити різке коливання температури та нерегулярний полив грядок.

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Для успішного лікування дуже важливо відрізнити звичайний дефіцит мінералів від більш серйозних захворювань, адже у разі нестачі азоту спочатку вицвітають старі нижні листки, тоді як грибкові інфекції супроводжуються швидким поширенням коричневих плям та цвілі.

«Правильний діагноз є надзвичайно важливим, оскільки поповнення поживних речовин і фітосанітарна обробка вимагають абсолютно різних рішень», — попереджають агрономи.

Чудодійний засіб із кухні

Одним із найефективніших та найдешевших домашніх методів боротьби з пожовтінням листя є використання звичайного дріжджового розчину. Для його приготування потрібно розчинити п’ятдесят грамів свіжих дріжджів у п’яти літрах теплої води, а після двогодинного настоювання суміш можна одразу використовувати на городі.

Свіжі дріжджі містять багато корисних вітамінів групи B та амінокислот, які покращують засвоєння поживних речовин та загальну стійкість огірків. Цим природним розчином достатньо обприскувати листя або поливати коріння раз на два-три тижні у прохолодні вечірні чи ранкові години.

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Головні помилки під час поливу

Хоча огірки є надзвичайно вологолюбними рослинами, вони однаково погано переносять як надмірне перезволоження, так і тривалу посуху. Однією з найпоширеніших помилок садівників є те, що вони дозволяють ґрунту повністю висохнути, а потім раптово заливають грядки великою кількістю води, що викликає жахливий стрес для кореневої системи.

Не менш серйозні проблеми може спричинити прямий полив по листю, особливо у спекотні літні дні, коли сонце світить найяскравіше. Постійно вологе листя створює ідеальне середовище для розвитку різноманітних грибкових захворювань, а краплі води під палючим промінням здатні випалити ніжні тканини рослини.

У деяких випадках, якщо небажані мікроорганізми вже з’явилися, на допомогу може прийти звичайний аптечний перекис водню. Сумішшю з п’ятдесяти мілілітрів тривідсоткового перекису та ста п’ятдесяти мілілітрів кип’яченої води можна цілеспрямовано обробляти проблемні або інфіковані ділянки, уникаючи здорового листя.

Досвідчені городники наголошують, що будь-які домашні хитрощі спрацюють лише за умови забезпечення рослині належного базового догляду. Негайне видалення хворого листя, добре дренований ґрунт і дотримання правильної відстані при посадці гарантують отримання щедрого та здорового врожаю огірків.

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Нагадаємо, багатьох городників огірки починають активно родити лише на початку літа, але вже через кілька тижнів листя жовтіє, зав’язі опадають, а врожай стає дедалі скромнішим. Втім, лише одне просте поливання змушує кущі плодоносити до самої осені.

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