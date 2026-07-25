Тягала за волосся магазину: бабуся жорстоко побила 3-річну дитину на очах у людей (чутливі кадри)

Дитина / © unsplash.com

Реклама

У Вознесенську Миколаївської області стався резонансний випадок жорстокого поводження з дитиною. У Мережі поширилося відео, на якому жінка б’є трирічну онуку та тягне її за волосся просто в супермаркеті.

Про це пише «Україна.Сейчас».

На відео видно, як жінка застосовує фізичну силу до маленької дитини, зокрема тягне її за волосся та завдає ударів.

Реклама

Увага! Відео містить чутливі кадри.

Побиття дитини / © Фото з відкритих джерел

В поліції також повідомили про цю подію. Повідомлення про те, що невідома жінка б’є малолітню дитину в одному з магазинів Вознесенська, надійшло до поліції 24 липня близько 16:00 від очевидця.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що сам інцидент стався ввечері 23 липня.

За інформацією поліції, правопорушницею виявилася 48-річна мешканка Вознесенська, яка доглядала за трирічною онукою, поки її мати тимчасово перебуває за кордоном.

Реклама

Після втручання поліції та служби у справах дітей дівчинку тимчасово вилучили з родини та влаштували до дитячого будинку сімейного типу. Наразі дитину влаштували до дитячого будинку сімейного типу, де вона перебуває у безпечному середовищі.

В поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів, що спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, в Харкові правоохоронці та представники служби у справах дітей вилучили 12-річну дівчинку з помешкання, де були відсутні елементарні умови для життя. Під час перевірки з’ясувалося, що дитина перебувала вдома сама, була голодною та брудною, не відвідувала школу, а у квартирі не було світла, газу, води та жодних продуктів.

Дівчинка розповіла, що її мати систематично зловживає наркотиками.

Реклама

Також, раніше в Дарницькому районі Києва соцмережі обурило відео, де літня жінка нібито б’є маленьку дівчинку трусами за те, що вона далеко відійшла. Ювенальна превенція розпочала перевірку інциденту.

Новини партнерів