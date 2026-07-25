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Тягала за волосся магазину: бабуся жорстоко побила 3-річну дитину на очах у людей (чутливі кадри)
Після розголосу дитину вилучили з родини та передали у безпечне місце.
У Вознесенську Миколаївської області стався резонансний випадок жорстокого поводження з дитиною. У Мережі поширилося відео, на якому жінка б’є трирічну онуку та тягне її за волосся просто в супермаркеті.
Про це пише «Україна.Сейчас».
На відео видно, як жінка застосовує фізичну силу до маленької дитини, зокрема тягне її за волосся та завдає ударів.
Увага! Відео містить чутливі кадри.
В поліції також повідомили про цю подію. Повідомлення про те, що невідома жінка б’є малолітню дитину в одному з магазинів Вознесенська, надійшло до поліції 24 липня близько 16:00 від очевидця.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що сам інцидент стався ввечері 23 липня.
За інформацією поліції, правопорушницею виявилася 48-річна мешканка Вознесенська, яка доглядала за трирічною онукою, поки її мати тимчасово перебуває за кордоном.
Після втручання поліції та служби у справах дітей дівчинку тимчасово вилучили з родини та влаштували до дитячого будинку сімейного типу. Наразі дитину влаштували до дитячого будинку сімейного типу, де вона перебуває у безпечному середовищі.
В поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів, що спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень.
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Нагадаємо, в Харкові правоохоронці та представники служби у справах дітей вилучили 12-річну дівчинку з помешкання, де були відсутні елементарні умови для життя. Під час перевірки з’ясувалося, що дитина перебувала вдома сама, була голодною та брудною, не відвідувала школу, а у квартирі не було світла, газу, води та жодних продуктів.
Дівчинка розповіла, що її мати систематично зловживає наркотиками.
Також, раніше в Дарницькому районі Києва соцмережі обурило відео, де літня жінка нібито б’є маленьку дівчинку трусами за те, що вона далеко відійшла. Ювенальна превенція розпочала перевірку інциденту.