Допоміг туристу зробити фото і знайшов давно втраченого родича: неймовірна історія

Чоловік із фотокамерою / © Freepik

Реклама

Звичайне прохання сфотографувати туриста обернулося для мешканця Китаю несподіваною сімейною знахідкою.

Після короткої розмови чоловіки зрозуміли, що є родичами, які втратили зв’язок понад 70 років тому через історичні події, передає SCMP.

На початку липня Чень Цзе приїхав у відрядження до провінції Юньнань. У вільний час він вирішив відвідати мальовниче озеро Лугу — одну з найвідоміших туристичних локацій регіону.

Реклама

9 липня близько шостої ранку, коли чоловік милувався світанком, до нього звернувся літній турист із проханням допомогти зробити декілька фотографій. Після цього вони розговорилися.

Під час розмови Чень дізнався, що його новий знайомий родом із тайванського міста Гаосюн, але його сімейне коріння походить із містечка Пуюань у провінції Чжецзян.

Ця деталь одразу привернула увагу Ченя. Виявилося, що саме Пуюань є рідним містечком і для його родини.

Чоловіки зробили спільне фото, обмінялися контактами в соцмережах, а Чень дізнався, що турист носить прізвище Фей. Саме це й змусило його замислитися, чи не пов’язує їх родинна історія.

Реклама

Повернувшись, Чень розповів про свої здогадки батькові. Той попросив уточнити лише одне запитання: чи звали батька нового знайомого Фей Юньфеном.

Коли турист підтвердив це, Чень знову зателефонував йому, щоб уточнити ще декілька деталей. Після розмови сумнівів не залишилося — чоловіки справді були родичами.

За словами Ченя, його дідусь і батько Фея були рідними братами.

Після громадянської війни в Китаї батько Фея разом із військами Гоміньдану переїхав на Тайвань ще до утворення Китайської Народної Республіки 1949 року.

Реклама

Водночас дідуся Ченя усиновила інша сім’я, після чого він змінив прізвище.

«Згідно з ієрархією в нашій родині, я повинен називати цього старшого брата своїм дядьком», — розповів Чень.

Чень каже, що його велика родина, до якої входять близько 20 людей, була приголомшена таким збігом.

«Я поділився цим відкриттям зі своєю великою родиною, яка налічує близько 20 осіб. Усі вони сказали, що це неймовірний збіг обставин і що це було чарівне переживання».

Реклама

Протягом десятиліть брати не мали змоги бачитися.

Лише наприкінці 1980-х років жителям Тайваню дозволили відвідувати материковий Китай, щоб зустрічатися з рідними. Однак батько Фея так і не встиг здійснити цю поїздку.

1991 року він надіслав своєму братові листа, а також передав 200 доларів США.

«У той час люди на материку загалом жили в бідності. 200 доларів США — це була колосальна сума!» — зазначив Чень.

Реклама

Родина досі зберігає цей лист. У ньому чоловік писав: «Ці гроші — це вираз моєї турботи та піклування про вас. Цього року я не зможу повернутися на материк. Сподіваюся, що наступного року у мене з’явиться така можливість. Бажаю моїм рідним здоров’я та щастя».

Сьогодні і батько Фея, і дідусь Ченя вже померли.

Сам Фей також називає їхню зустріч неймовірним збігом.

«На екскурсії було багато людей, але я обрав саме Чень Цзе, щоб він сфотографував мене. Нам судилося зустрітися», — сказав він.

Реклама

Чоловік планує вже наступного місяця приїхати до Пуюаня, щоб особисто познайомитися з великою родиною.

Чень також сподівається, що саме їхньому поколінню вдасться відновити сімейні зв’язки.

«Можливо, саме нашому поколінню доведеться підтримувати зв’язки між нашими двома родинами в майбутньому», — сказав він.

Нагадаємо, чоловік став національним героєм, рятуючи незнайомку.

Реклама

Новини партнерів