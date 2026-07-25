РФ завдала подвійного удару по цивільному судну в Чорному морі, поранені люди, є зниклі безвісти – деталі

Російський дрон атакував цивільне судно в Чорному морі / Ілюстративне фото / © Facebook/ВМС ЗС України

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Російські війська продовжують свідомий терор проти цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки. Цього разу мішенню російських безпілотників стало іноземне торговельне судно, яке рухалося з вантажем української кукурудзи в Чорному морі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкодження іноземного судна

Під час першого удару ворожий безпілотник влучив безпосередньо у верхню палубу та вантажний трюм цивільного корабля.

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Внаслідок повторного прицільного удару дроном на судні спалахнула пожежа, яка охопила надбудову.

Постраждалі та рятувальна операція

Внаслідок цієї цинічної російської атаки постраждали щонайменше семеро моряків.

«За попередніми даними, постраждало 7 людей. Команда та лоцман евакуйовані на берег силами ВМС ЗСУ», — зазначив Кіпер.

Доля ще двох осіб наразі залишається невідомою, тому на місці інциденту триває активна пошуково-рятувальна операція.

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Нагадаємо, Росія вдарила по Запоріжжю серед білого дня. Місто охопила пожежа, все затягнуто димом, є жертви.

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